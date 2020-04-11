逾百歐洲政要連署支持台灣加入WHO　台外交部：感謝正義之聲

台灣外交部周六（11日）發布新聞稿，感謝總共127名的歐洲政治人物在本月連署發聲，要求WHO讓台灣加入，以符合WHO「全民健康（Health for All）」、「不留下任何人（Leave no one behind）」的組織宗旨。

台外交部認為，這顯示了WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日刻意造謠、批評台灣的偏頗觀點，並沒有被接受。台外交部對於127位歐洲政要的正義之聲表示誠摯感謝，並強調台灣人民長期遭受WHO歧視的困境，也希望譚德塞能夠秉持中立的專業倫理，不要繼續忽視2,300萬台灣人民的健康，履行WHO的宗旨。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。 （ 美聯社）

台外交部表示，歐洲議會的67位跨黨團議員，於4月8日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）；4月2日則是有德國國會的60位跨黨派議員連署致函譚德塞，加起來總共有127位歐洲政要連署發聲。

歐洲議會的議員聯名函是由斯洛伐克藉的史艾凡（Ivan Štefanec ）議員發起，獲得來自歐洲議會人民黨團、社會黨團、歐洲復興黨團、綠黨黨團、保守黨團等等6大黨團的支持，參與聯署的議員包括保加利亞籍的安德魯議員（Andrey Kovatchev）、西班牙籍的胡安議員（Juan Fernando López Aguilar）、波蘭籍的雷沙德議員（Ryszard Antoni Legutko）、捷克籍的米凱拉議員（Michaela Šojdrová）、愛沙尼亞的前外長烏爾瑪斯（Urmas Paet）、捷克的前外長亞歷山大（Alexandr Vondra）、波蘭的前外長愛蘭（Anna Fotyga）和約翰（Jan Witold Waszczykowski），還有立陶宛的前防長蘿莎（Rasa Jukneviciene）和尤歐扎斯（Juozas Olekas）等等。

德國的國會議員連署函則是由「台灣之友」協會主席謝安妮（Anita Schäfer）國會議員發起，也獲得執政的「基民/基社聯盟」、社會民主黨、自由民主黨等等跨黨派共60名議員的支持。

台外交部轉述，歐洲議會議員史艾凡說，WHO是因為政治因素排除台灣，是對台灣2,300萬人民的不公；德國國會議員謝安妮也說，台灣人民被WHO歧視，和WHO甚至是聯合國的價值理念衝突。

此外，台外交部也感謝歐洲政要對台灣對抗新冠肺炎疫情的肯定，並強調國際合作上的資訊分享非常重要，台灣的經驗可以幫助世界，希望台灣能用觀察員身份參加WHO，並且將台灣納入國際衛生體系，合作對抗新冠病毒在全球的蔓延。