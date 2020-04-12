【新冠肺炎】台灣捐口罩助新加坡　總理夫人FB發「Errrr」惹論戰

2019年新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，台灣外交部日前啟動第二梯次、對「新南向國家」等地作出600萬個口罩援贈行動，新加坡是獲援國家之一。 不過，新加坡總理夫人何晶4月11日在其Facebook轉貼新聞，並留言一句「Errrr…」（呃…），被視為並台灣捐口罩「義助」並不領情，掀起台灣與新加坡之間的網絡論戰。

台灣外交部展開「口罩外交」，外箱督隱藏「中華民國台灣」政治符碼。（Twitter@MOFA_Taiwan）

綜合台灣媒體報道，何晶曾在2月27日在Facebook 發文批評台灣「口罩禁止出口」政策，她當時指出，新加坡ST Engg 公司在台灣有兩條口罩生產線，但生產的口罩受台灣禁止出口無法運回新加坡，因此決定將生產機台拆回新加坡生產，當時也曾引發台、新之間的網絡言論交鋒。

何晶在Facebook上轉貼台灣援贈口罩新聞，卻留言「Errrr…」。（facebook@Ho Ching）

台灣媒體推測，何晶的「Errrr…」貼文，可能與2月底台灣限制新加坡公司在台灣生產的口罩出口有關。

何晶對台灣援贈口罩的「回應」，再次引發兩地網絡言論交鋒。民進黨籍立委鄭運鵬在其Facebook上倡議，若新加被政府日後有任何有求於台灣之事，台灣這邊也先發個「Errrr…」再說；還有出身國民黨的名嘴李正皓也在網絡上評論，台灣沒有禁止新加坡將生產口罩機具運回已是「仁至義盡」；台灣不少網絡言論也用「鼻屎國」這個「蔑稱」形容新加坡，並要求新加坡主動退回台灣援贈的口罩。

新加坡網絡言論也沒有示弱，除批判先前台灣不準新加坡在台生產的口罩運返新加坡不當，以及2月底那時才是新加坡最需要口罩的時間，台灣現在捐口罩是為了國際宣傳，還有網友說「Errrr…」是「電飯鍋蒸口罩」的聲音，並未因此示弱。