國民黨網絡經營落後20年 親藍立委：為時不晚

面對罷韓聯署突破第二階段門坎，高雄市長韓國瑜陣營改以法律戰迎擊，雙方並將於當地時間4月16日下午交戰台北高等行政法院。對此，前花蓮縣長、無黨籍立委傅昆萁在16日受訪表示，強烈反對韓陣營對罷韓方提告，更指自己看到「快要暈倒了」。

傅昆萁認為，藍營必須提振士氣，儘快參與網絡經營。（《POP撞新聞》供圖）

傅昆萁於16日接受POP Radio《POP撞新聞》專訪。面對國民黨在網絡世代支持度上處於劣勢，傅昆萁指出，「百年大黨對於過去執政的優勢太過安逸」，往往跟不上時代腳步，過往民進黨全力推動政治退出校園，國民黨也就退出，反造成民進黨全面接收校園的局面。

傅昆萁表示，2000年全球網絡興起，民進黨就開始成立網軍、經營網絡論壇PTT等，這使得網絡輿論大多偏綠，藍營現在一夕警覺網絡聲量很怪，講任何話都被鋪天蓋地的網軍壓制，不過也不能說為時已晚，雖然落後20年，但國民黨還是要提振士氣、適應生存環境，儘快參與。（延伸閲讀：【解密台灣政壇大數據】在網絡世界自溺的國民黨）

至於如何提供正處於「罷韓」危機的韓國瑜建議，雖然表態不支持韓國瑜提告「罷韓」方，但傅昆萁讚揚韓國瑜的政績「做得非常落實」，這包含「路平、路燈要亮、水溝要通」，而這政績其實很多縣市首長做不到，更認為其實韓國瑜做了很多實事，人民也不是無感，不過在當今政治氛圍下有困難。

傅昆萁強調，在疫情期間，韓國瑜千萬不要管任何政治議題，只要繼續讓高雄市疫情不要大爆發，其他政治議題就不用掛在心上。

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