候選人被指送米送番薯　民進黨黨內選舉爆賄選爭議

民進黨地方黨部主委將於5月改選，由於將牽涉2022年地方縣市長與議員選舉提名權，引來各方人馬角力，其中台北市主委選舉在4月22日爆出賄選爭議，一方赴民進黨中央黨部上陳情書，另一方亦派人到場質疑，雙方爆發口角衝突、不斷叫囂。 民進黨主席卓榮泰於中執會強調，一定秉公了解、處理，又指這場選舉具有示範作用，會對往後一些投票行為造成影響，民進黨一定要努力避免造成負面印象。

民進黨地方黨部主委爆出賄選爭議，民進黨主席卓榮泰（左）出席中執會，表示一定秉公了解、處理。（中央社）

前民進黨台北市黨部主委黃慶林4月22日下午赴黨中央指控，民進黨台北市黨部主委候選人薛凌送番薯涉賄選。黃慶林表示，他一貫主張選舉中不要有買票、送禮的行為，如果有人賄選，那是對不起民進黨，「民進黨是一個清廉的政黨」，希望卓榮泰能親自下來接下他的陳情書。

而薛凌陣營也派出自己的人馬到現場叫囂，痛批黃慶林抹黑，不斷中斷黃慶林的發言，當黃慶林將番薯摔到地板上時，薛凌代表陣營更群情激憤，痛批黃慶林支持的候選人、民進黨台北市黨部主委候選人王孝維也送米，要求黃慶林一視同仁，也來摔米。

面對兩派衝突，民進黨中央黨部派出組織部主任李慶鋒出來，李慶鋒接下黃慶林的陳情書，強調中央黨部已經在處理中，但黨職選舉一樣受到法律與黨紀的規範，如果有不法情事，應直接向中央黨部檢舉，「不建議透過網路社群媒體，或直接告訴媒體」，以免在事實尚未查明前，損及政黨形象，尤其現在全台灣都在進行防疫工作，不希望少數人思慮欠周的行為，讓外界有負面觀感。

民進黨主席卓榮泰並在稍後的中執會，意有所指的提及2019年民進黨總統初選，表示當時黨內競爭激烈，「但兩位當事人也非常恪守身為候選人的本分、全力維護理性競爭的原則」，也因為這樣的風範，初選之後即刻高度團結的氣勢，讓民進黨在2020年的選舉中，得到台灣民眾的肯定與支持。

卓榮泰說，尤其全球疫情正在蔓延，民眾希望看到的是民進黨全心全意協助行政團隊來管控好疫情，不應讓黨內的選舉淪為互相的攻擊，也不要讓團結的情勢、氣氛受到破壞；他通令所有候選人謹守本分，不應出現任何不實的攻擊，一旦發現任何不實、不法的情事，隨時反映一定即刻處理，務必在疫情的同時，把選舉做到圓滿。

卓榮泰強調，這場選舉有示範作用，將對往後一些投票行為造成影響的，民進黨一定要努力避免造成負面印象，全體黨員要一同共體時艱，達到最好的圓滿結果，才對得起民眾對民進黨的高度信賴。