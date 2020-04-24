台立委要中研院改名　又提非台籍不得任院士

日前，民進黨籍立法委員范雲在質詢台灣官方最高研究機構中央研究院（中研院）院長廖俊智時表示，「Academia Sinica——中研院的外文稱號若在英文版google上查詢，意思會變成『中國科學院』，希望中研院能在三個月內開啟民主討論改名議題」，引起台灣政界與學術界一片議論。 4月23日，范雲等三位民進黨籍立委加碼提案要求中研院院士需為「中華民國國籍」，再度引發爭議。

中研院對院士的國籍沒有任何規定，翻開過去與現在的院士名單，有不少院士並未具「中華民國國籍」。如今，范雲、賴品妤及伍麗華三位民進黨籍立委要求中研院檢討院士選拔制度，落實國籍查核方式，確保未來的院士必須有中華民國國國籍，無本國國籍者只能當「名譽院士」。

據《中研院組織法》第四條規定，中央研究院置院士若干人，依下列資格之一，就全國學術界成績卓著人士選舉之。一是對於專習之學術，有特殊著作、發明或貢獻者。二是對於專習學術之機關領導或主持五年以上，成績卓著者。此外院士資格就無任何其他規定，更不用說國籍身份。

范雲與另兩位民進黨籍立委提案要求未來中研院院士必須為中華民國國籍。（範雲辦公室供圖）

事實上，歷年來中研院院士就曾有過許多院士是中國大陸籍、新加坡籍甚至美籍華人等，亦有部分院士非華人血統。據瞭解，院士若非華人血統，大多是「名譽院士」不用經過選拔，華人院士則必須通過選拔產生。

針對先前的改名議題、以及本次的國籍問題，范雲辦公室發出聲明表示，中研院以疫情無法群聚為由，因此改名議題目前為止沒有新進度。該辦對此表示會繼續關心，並希望中研院內的討論能廣納各領域同仁，實現院內民主。

此外，范雲辦公室也表示，據該辦向中研院索取資料的結果，中研院回覆不知院士國籍也無查察之權限；而據該辦了解，今次中研院院士候選人中有新加坡籍人士，既沒有中華民國國籍，也沒有中華人民共和國國籍。對此，范雲認為中研院超譯了該院組織法中對「全國」的定義。

不過，若按現行之《中華民國憲法》，中華民國擁有中國主權，領土及於全中國（依固有疆域），但是目前的統治範圍只及於自由地區（即台澎金馬），不包括中國大陸地區，因此中研院組織法中的全國，就現實來看的確應該包含兩岸的學術人才。中研院公開資料顯示，目前的陸籍及港澳地區院士，共計有楊振寧等15位。

中研院前院長翁啟惠擁有雙重國籍，亦曾受輿論議論。（多維新聞）

同時，台媒《聯合報》也指出，院士陳培哲認為院士僅是榮譽職，沒薪水可領，職務內容也不涉及國家政治、公共事務，就是做學術交流，沒有機密研究可言，根本不需防範非本國籍者。

更有趣的是，陳培哲提到「中研院院長都可以雙重國籍，為什麼院士不能是外國籍」？他指出，中研院前院長翁啟惠上任前，台灣的《國籍法》修改規定，使得翁啟惠得以持雙重國籍，但現在卻反而要求院士只能是中華民國國籍。他認為，或許可仿效美國科學院分國內與國外兩組院士，讓兩者權利有點不同，以廣招天下英才，否則只會讓中研院更形封閉。