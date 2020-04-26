新冠肺炎｜港澳生暫緩赴台　教育機構：台灣一年損失40億新台幣

因應新冠肺炎疫情，台灣至今仍暫緩港澳居民赴台，也連帶影響台灣院校招生。有大學表示，不少港澳新生對於赴台升學已感到疑慮，就學意願大幅降低；外界估計若港澳生不能赴台升讀大學，2020學年學費及其他經濟損失上看40億元新台幣（折合約港幣10.3億）。

世新大學副校長游梓翔表示，他國學生仍可採檢疫14天方式入境，「差別待遇對港澳生不公平」。（網絡圖片）

台灣為遏止疫情蔓延，境外生目前赴台需進行14天檢疫，陸港澳生則全數暫緩入境。根據教育部統計，本學期有7972名港澳生尚未入境。升學輔導平台「大學問」也分析，按往例，每年約有3000至5000名港澳新生赴台。若暫緩入境政策遲未鬆綁，加上陸生已被中國大陸教育部下令禁止赴台就學，恐怕港澳生人數也會大跌，導致龐大的學費及經濟損失。

「大學問」統計，2020學年各大學原預計招收1萬至1萬3000人港澳生，以每人每年平均7萬5000元新台幣的學費來看，學費收入就高達8至10億元新台幣；且教育部統計，境外生在台每人全年消費金額平均為學費的三倍。換言之，若港澳生不來，台灣一年整體經濟損失達40億元新台幣。

台灣世新大學副校長游梓翔表示，港澳生因封關時間比其他境外生早，且他國學生仍可採檢疫14天方式入境，「差別待遇對港澳生不公平」，已導致港澳新生來台就學意願下降。遙距教學只是緩兵之計，政府仍須正視港澳生赴台就學的根本問題。

（《聯合報》）