難容白宮的「台灣之光」　台官方量身修法復刻《反滲透法》

曾被視為「台灣之光」的台籍內媒記者張經義此前被台陸委會以違反《兩岸條例》送交「國家通訊傳播委員會」（NCC）開罰。同時，陸委會也宣告將睽違17年修正禁止台人任職大陸黨政軍機構例示，被稱為張經義「量身定罪」。在兩岸對立現狀下，《兩岸條例》恐淪為另一部《反滲透法》。

民進黨挾著絕對優勢在2019年最後一天通過《反滲透法》，外界質疑其「境外敵對勢力」定義模糊，留下許多「空白授權」空間，恐讓白色恐怖捲土重來。圖為民進黨立法院黨團慶祝立法通過。（譚英瑛／多維新聞）

上海東方衛視駐白宮的台籍記者張經義此前因回應特朗普提問時稱「我來自台灣」，引發網民議論，大陸網民罵「台獨」、台灣網民則質疑「為何替中國工作」？

台陸委會於當地時間4月16日宣布將以違反《兩岸條例》33條第2項「台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」送辦。

張經義事件有許多可議之處。首先，一開始居然不確定負責機構，台內政部、NCC、文化部都推來推去，最後陸委會指定由NCC負責，這也是NCC處理的第一案，被輿論批評是「先射箭再畫靶」。

NCC還強調，雖然新聞從業人員不屬於監管範圍，但這次屬於法律「特別規定」，在陸委會移交後，NCC就有權對台籍身分的張經義開罰。

陸委會發言人邱垂正稱，三原則由相關機關開會認定，並強調「行政調查是嚴謹的」。（楊家鑫／多維新聞）

其次，在2004年公告的《兩岸條例》33條第2項例示中，對大陸「黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體」的定義，基本上只是框架，許多僅部分列舉。

陸委會稱，大陸黨政軍組織數量龐大，不可能鉅細靡遺。上海東方衛視是因為隸屬大陸政務系統的上海文化廣播影視集團，再加上受到黨務系統的中共上海市委宣傳部指揮監督，推論屬於禁止範圍。

然而，近年習近平重提「黨政軍民學，黨是領導一切的」，若是以這種方式推論，幾乎全大陸的機構都是黨政軍所屬，在大陸的台人很難不中招。可見例示「空白授權」之大。

其三，是否違反條例須雙重認定，先認定「任職機構」是否為公告禁止之機構，再認定其「職務內容」是否違反「涉及國家認同或基本忠誠度」、「對台統戰工作」、「有妨害國家安全或利益之虞」等三原則。

不過，如何認定卻是「由相關機關開會研商」，在原則模糊不清、缺乏客觀認定標準之下，終究還是淪為官方「說你違法就違法」的霸王條款。

《兩岸條例》33條第2項的例示於2004年3月公告施行，當時陸委會主委就是蔡英文。17年來公告從未修正過，其中三原則被質疑缺乏客觀標準。（台陸委會供圖）

平心而論，張經義事件絕非偶然，自2019年開始，蔡英文政府就推動一系列控管兩岸交流的修法，包括國安五法修正案、《反滲透法》等，還有33位赴陸擔任社區主任助理的台人，也被以違反《兩岸條例》33條第2項開罰10萬新台幣。當時負責的台內政部還點出判定原因為「該職務是拉攏吸納國人作為陸方統戰宣傳廣告牌」。

台陸委會曾透露，例示公告17年來一共裁罰了37人，所以絕大多數案例都在蔡英文任內，而條例近年突然受到「重用」，也讓張經義事件顯得「不意外」，雖然張經義在上海東方衛視就職並非一天兩天的事情，去年在台出書甚至被盛讚「台灣之光」，但在兩岸對立激化的現狀下，今天即使不是張經義，也可能是別的「李」經義受罰。

33位赴大陸擔任社區主任助理的台人，被以違反《兩岸條例》33條第2項開罰10萬新台幣。圖為在廈門擔任社區主任助理的台灣人合影。（中央社）

面對擴張解釋的質疑，陸委會宣告近期研擬修正例示，稱想修「清楚一點」，但這種「量身定罪」的修法方式並不合理，《中華民國憲法》明定保障人民的工作權，不應該被任意針對、剝奪。可悲的是，台人赴陸工作的「危險性」確實因「國安因素」被動增加中。

坦言之，該禁止例示解釋空間本來就很大，過去因兩岸關係平穩，並沒有多動用，但在兩岸現狀下，正淪為另一部《反滲透法》，成為蔡英文政府威攝反對聲音的新利器，在大陸工作的台人恐怕要更「謹言慎行」。