【太陽花學運】佔領行政院二審改判有罪　林飛帆：遺憾且難以認同

2014年台灣「太陽花學運」期間，3月23日示威者一度攻佔台灣行政院。2017年4月一審時台北地方法院判決認定參與佔領的被告魏揚等人無罪，但另有11人涉妨礙公務，被判三個月到五個月不等之徒刑。不過案情在二審逆轉，台灣高等法院今天（28日）宣判，認定包括魏揚在內等7人煽惑他人犯罪，判刑兩個月到至四個月徒刑。

對此，曾是學運成員的民進黨副秘書長林飛帆，在今天（28日）下午透過Facebook表示，「這是一個令人遺憾也難以認同的判決結果」。

林飛帆強調，太陽花學運成員二審從無罪改判有罪，是令人遺憾也難以認同的判決結果。（多維新聞）

魏揚得知判決結果後，今天上午在庭外表示，改判的判決「等於跟當天上萬人說，你們都是暴民，沒有思考能力，你們被煽惑來的」，直指這對台灣民主來說，是非常糟糕的訊息。

林飛帆強調，2014年的318運動和323佔領行政院事件，都是整個「反服貿運動」的一部分，是因為當時台灣社會的努力，才能讓台灣免於過去國民黨「過度傾中」而導致的嚴重後果，「這些，放在六年後的今日回想起來，我依舊認為是正確的，也是當時挽救台灣民主不得不的選擇」。他說，318案學運成員終於被地院、高院分別依「公民不服從」和「言論自由」判決無罪，而對323行政院案，也應以同樣的標準檢視。

魏揚（前左3）與同案被告謝昇佑（前右2）等人在司改會成員陪同下於高院大門前召開記者會說明。（中央社）

林飛帆指出，本案法庭以「煽惑罪」等威權時期遺留下的不合民主社會常理的法律，作為判決有罪的依據，這樣的法律也是時候應該被檢討和修正。

林飛帆表示，作為運動的參與者，他希望大家能夠記得這場運動裏還有許許多多沒有被看見的人，「是他們共同的努力，台灣才能免於馬政府將台灣鎖進一個中國的泥淖」，讓今天的台灣人尚且能享有自由和民主的生活。

林昶佐反問，打人的警察至今都還找不到，只是呼口號的魏揚確被判有罪，讓人無法理解，也不公平。（多維新聞）

另一位學運參與者、無黨籍立委林昶佐受訪時並稱，「當時國民黨馬英九政府不斷讓台灣的經濟鎖進中國，引起許多人民反彈，對於馬英九中國政策的反抗運動，根本不只318、323等運動」，而是一路以來有迹可循、不斷累積的，絕非任何人可以透過煽惑達到，何況魏揚只是在現場呼口號帶動士氣。

他更進一步指出，當晚在時任台灣行政院長江宜樺一聲令下後，警方開始暴力驅離集會民眾，把人打得頭破血流，甚至造成一名傷者事後不幸過世，但打人的警察，至今都還找不到，只是呼口號的魏揚確被判有罪，讓人無法理解，也不公平。

時代力量也發出聲明指出，對二審判決深表遺憾，將會在司法改革的領域上繼續努力，由於本案被告中有多名時力黨員和時力之友，時代力量將會持續聲援，有相關人士需要幫助，時代力量將提供必要的司法協助。