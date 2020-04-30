【新冠肺炎】台連續五日零確診　蔡英文贈衛生官員陶杯慶祝

台灣流行疫情指揮中心4月30日宣布，當日無新增新冠肺炎病例。疫情指揮中心指揮官、台灣衛福部長陳時中表示，台灣已連續五天零確診，維持18天無新增本土病例。 為慶祝連五日零確診，蔡英文贈送陳時中等五名官員，五個杯蓋有「0」字、杯身寫有「Taiwan can help」（台灣能幫忙）的陶杯。

陳時中還宣布，近期將推行「防疫樂活」的新生活運動，鼓勵民眾在維持良好衛生習慣之餘，也能放鬆享受生活，外出參與戶外活動和享用美食。

以台灣衛福部長陳時中（中）為首的五名主要防疫官員高舉蔡英文贈送浮有「0」字的陶杯杯蓋，慶祝台灣連續五日零確診。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

截至4月30日，台灣累計共429例新冠肺炎病例，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例來自「敦睦艦隊」群聚感染事件病例。確診個案中，六人死亡，322人解除隔離。

4月30日為台灣首次連續五日零確診，以陳時中為首等五名指揮中心官員在記者會中，高舉蔡英文贈送杯蓋有「0」字的陶杯杯蓋，慶祝台灣連續五日零確診。陳時中提及陶杯的杯身寫有「Taiwan can help」，他希望能有更多民眾能響應「捐口罩救世界」的活動，截至4月29日已有35萬台人參加政府捐贈口罩活動，捐贈口罩累積達300萬片。

蔡英文贈送杯身寫有「台灣能幫忙」、杯蓋有「0」字的陶杯給台灣防疫官員。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

陳時中指出，台灣社區傳播的可能性已經降到最低，出院的人數也越來越多，這些都是疫情好轉的現象。民眾的態度可以輕鬆、快樂一點，但個人的衛生習慣不能鬆懈，才能讓生活逐步正常化。他強調，零確診不是現在追求的目標，要追求的是全民衛生習慣的養成。

陳時中表示，近期將推行「防疫樂活」的新生活運動，希望民眾在維持個人防疫措施（維持社交距離、勤洗手、戴口罩等）的情況下，可以放心參與各項戶外活動，如觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事、從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動；此外，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。