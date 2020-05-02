遣返菲籍移工掀兩岸爭議　菲律賓駐台代表：菲律賓不應刺激台灣

日前一名在台灣的菲籍看護，因批評菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），結果遭菲律賓海外勞工辦公室協調遣返。 菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）在4月29日對此表態，稱會將該名菲籍看護留給台灣管轄，最終會否遞解出境實際上亦是由台灣自行決定，並強調台灣是中國大陸的一部分。

菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）於5月1日接受ABS-CBN新聞台訪問時就稱，發言人的發言必須永遠有其目的，「當他的上司是國家元首時更是如此。」班納友認為，羅奎接受將移工遞解出境是所在地特權的事實是好事，「但無謂地發言指台灣是中國的一部分，涉入兩國內部事務，有甚麼正式目的？」

班納友指，菲台友誼悠久，台灣向來願意在菲律賓遭遇危害和災難時伸出援手。（中央社）

班納友進一步解釋，如果羅奎的目的是傷害一個「公平公正對待近16萬菲律賓勞工的國家」的敏感神經，做出此種政治上不合邏輯行為擴大敵意的目的又是甚麼。台灣在菲律賓的投資額達數十億美元，在菲台僱用的菲律賓人更以萬計。菲台友誼悠久，台灣向來願意在菲律賓遭遇危害和災難時伸出援手，「為甚麼我們非得激怒他們，刺激他們的敏感神經？」

班納友強調，菲籍勞工遞解出境風波「已經結束」，如今可以繼續增進、加強與台灣與菲律賓的雙邊關係。至於羅奎是否應向台灣道歉，班納友就直言如果他是羅奎，他會道歉。

（綜合報道）