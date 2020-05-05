39年前台學者死亡疑案　台促轉會：他殺可能性高，警總涉嫌重大

1981年7月3日，遭台灣警備總司令部（警總）帶走約談的旅美學者陳文成（1950─1981年），離奇陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。官方宣布其死因為「畏罪自殺」，但疑點重重，更有人懷疑，陳文成的死亡和他生前曾資助被國民黨政府查禁的《美麗島雜誌》有關。 台灣行政院「促進轉型正義委員會」（促轉會）於今年5月4日上午10時舉行「陳文成案調查報告記者會」，說明該案最新的調查進度，指陳遭他殺可能性很高，而當年的台灣警備總司令部（警總）則涉嫌重大。

促轉會代理主委楊翠稱，促轉會成立以來，就設立了「陳文成案調查小組」、啟動調查，做了檢視過去調查內容、清查檔案、訪談相關當事人等工作。在如今公布的調查報告中，有許多是以往沒有公布的檔案，除揭露威權統治時期國民黨政府侵害陳文成及其家屬人權的作為，更納入了對過去台灣政府「不義作為」的反省。

陳文成（左）一家。（網絡圖片）

曾被警總認定為「叛國份子」

促轉會兼任委員、律師尤伯祥指出，促轉會重啟陳文成案調查後有四點發現，一是陳與其親友在案發前、後均遭台灣情報機關嚴密監控，例如新發現的檔案中就有警總於1980年9月監聽陳文成自美國打國際電話給時任台灣美麗島雜誌社總經理施明德的內容，以此認定陳為「叛國份子」。加上台「國安局」在當時接獲「台獨組織於近期派員潛返國內從事『島內工作』」 等情報，在陳攜家人返台後，隨即布建網民、監聽電話，以及限制出境等措施，形成相當嚴密的監控。

第二是現有證據無法證明陳文成於1981年7月2日遭警總帶走約談後，有脱離警總控制的迹象。

第三是促轉會請來台大醫學院法醫研究所教授李俊億、台大學工程科學及海洋工程學系特聘教授蔡武廷重新檢視陳文成屍檢報告與陳屍環境資料，發現陳身上傷痕與現場環境不符，且在受傷後有被移動的痕迹，再加上其他證據，促轉會認為陳文成遭他殺的可能性高。

台灣促轉會於5月4日舉行「陳文成案調查報告記者會」，說明針對1981年陳文成命案最新的調查進度。左起為促轉會委員葉虹靈、代理主委楊翠、促轉會兼任委員尤伯祥。（許陳品／多維新聞）

第四是警總在陳死後即介入偵辦，並將陳死因定調為「畏罪自殺」，等於是指揮、督導1981年成立的項目小組辦案方向。此外，警總進一步查禁親友編輯、發行的紀念文集，阻止家屬自力救濟，以防堵不利於威權統治的本案意見在台灣社會散佈。

尤伯祥表示，基於上述四點理由，促轉會認定，「警總對於陳文成之死亡涉有嫌疑」。但截至目前為止，仍然無法證實陳文成就是為警總所殺害，也無法確定是警總的何人作案。

葉虹靈補充，促轉會在調查時曾從一些機關檔案看到國民黨運用「職業學生」對海外留學生進行監控，雖然目前尚未找到對陳文成在海外被監控的檔案，但未來會進一步將國民黨「海外工作會」作為清查與徵集檔案的範圍。