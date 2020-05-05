【新冠肺炎】東莞返台隔離第4日失聯　新北男居所暴斃警追查死因

台灣新北市新莊區一名男子，本月1日由東莞返台後實施居家檢疫，但昨日（4日）電話無法接通，里幹事前往查看，驚見對方已陳屍居所。警方正追查死因。

死者54歲葉姓男子是一名台商，長期在東莞工作，從事生物科技方面事業。因與妻離異，返台後並未直接返家，而是借住李姓同事的租屋，並一直與區公所保持聯繫。

葉姓男子隔離期間在居所暴斃。（示意圖／視覺中國）

當地里幹事連續在2日、3日電話關懷都無異常，4日上午10時45分亦接通電話，相約於下午2至3時送交防疫關懷包給葉男，葉男中午12時30分還用聊天軟件上的自主回報系統報稱狀況正常。

然而4日下午，葉姓男子就失聯未接電話，里幹事趕往其居所查看卻無人應門，遂報警，並聯絡葉男的李姓同事協助開門後，驚見葉男坐在梳化上已氣絕身亡，無呼吸心跳，緊急送醫救治後仍無效，遺體被送至殯儀館，警方報請相驗，正調查死因。

鑑識小組全副武裝，身穿防護衣帽、護目鏡等到場勘驗，初步發現門窗未遭破壞，現場亦無打鬥痕迹或外力侵入迹象，但現場留有藥袋，已通知家屬前往製作筆錄。據悉，葉男本身患有腎臟方面疾病，雙腳腫大，至於死因是否與疾病有關，還有待報驗釐清。

（中央社、三立）