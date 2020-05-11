遭廢止後百億資產面臨充公　台婦聯會陳情尋求司法救濟

蔣介石夫人蔣宋美齡1950年在台創立的婦女聯合會，遭民進黨政府認定為國民黨附隨組織，不僅凍結該會逾新台幣380億元（約合99億港元）的資產，最後因婦聯會未能轉型成政黨，於4月27日遭廢止立案走入歷史。 對此，婦聯會主委雷倩在今天（11日）率領逾200人前往立法院陳情抗議，要求「還我婦聯會」，最後一行人轉往台北高等行政法院，請求司法救濟。

婦聯會11日率眾抗議，上午從婦聯會集合後遊行到立法院，高喊「我要做公益、還我婦聯會」。（中央社）

民進黨上台後，於2017年修正《政黨法》，要求婦聯會這類政治團體應轉型成為政黨，以受較高密度之公共監督，大限就是2020年4月26日，但婦聯會方面則盼能轉型成基金會，而非政黨，最後與民進黨政府交涉未果，4月27日遭廢止立案，龐大資產也面臨充公。

此次雷倩率員陳情，她在過程中特別發表英語聲明，盼向國際傳達婦聯會的心聲。雷倩指出，婦聯會成立70年都在從事公益，包括人事、財務、業務均未受國民黨控制，沒想到婦聯會後來卻背負上國民黨附隨組織的罪名，99.3％的財產遭沒收，更被內政部要求解散，面臨清算的可怕命運。

婦聯會因未能於期限內轉型成政黨，遭廢止立案，大批資產面臨充公，對此，婦聯會11日率眾陳情，並赴行政法院尋求司法救濟。（中央社）

對於婦聯會的陳情，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，政府應該協助婦聯會轉型，讓婦聯會的人力與財力為人民所用，而不是設法消滅，行清算鬥爭之實。國民黨黨團總召林為洲則說，儘管國民黨是少數，但仍會繼續在立法院監督執政黨，檢視違憲的《政黨法》、不公正的促進轉型正義委員會及不當黨產處理委員會會，讓人民看到這些機關是否公正執行權力。

內政部次長陳宗彥今日受訪時則表示，所有作為都是依照《政黨法》相關規定執行，並非針對特定的團體或政黨。