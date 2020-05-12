前國民黨副秘：國民黨不必替台獨剎車　必要時可推一把

前國民黨副秘書長蔡正元在5月12日透過Facebook表示，如果「中華民國」與「中國」無關，中華民國也就沒有台灣主權，這樣就被蔡英文說中，「中華民國是流亡政權」。 蔡正元指出，民進黨就是一個主張台獨建國的政黨，並讓台灣痛恨中國，台獨才可能成功，但弔詭的是，當兩岸民眾相互痛恨，台獨也越困難。蔡正元認為，國民黨不必當台獨剎車皮，甚至必要時可以推台獨一把，令民進黨的窘境曝光。

蔡正元指出，國民黨內有些人不知不覺把「中國」和「中華民國」完全區隔開來，用「中國」專指「中華人民共和國」，並用「中華民國」專指「台灣」，這是「中華民國台灣化」的論述，也是蔡英文用於推動「中華民國台獨化」的策略，於焉產生「中華民國台灣」的說法。

前國民黨副秘書長蔡正元認為，當兩岸民眾相互痛恨，台獨也越困難，國民黨不必當台獨剎車皮，甚至必要時可以推台獨一把，令民進黨的窘境曝光。（洪嘉徽／多維新聞）

「問題沒有這麼簡單」，蔡正元表示，台灣之所以跟中華民國有關，不僅是國民黨在國共內戰失敗後，把中華民國政府搬遷到台灣而已，更重要的是，《開羅宣言》和《波茨坦公吿》都規定，日本投降條件是，「台灣要還給中華民國」 ，可是日本同意的投降對象記載在《終戰詔書》和《日本投降書》內並不是「中華民國」而是「中國」。

蔡正元指出，換言之，如果「中華民國」跟「中國」無關，那麼中華民國也沒有台灣的主權，這就被蔡英文說中了，「中華民國是流亡政權」。

蔡正元表示，然而更早的法律事實是，大清最後一任皇帝宣統發佈《宣統帝退位詔書》時，宣布將中國主權移交給「中華民國」，中華民國做為一個政治組織，才因此取得法律上的國家資格。蔡正元說，國民黨人要了解，「中華民國」如果與「中國」無關，不只是沒有台灣主權，也沒有國家資格。

蔡正元認為，用「中華民國」專指「台灣」，這是「中華民國台灣化」的論述，也是蔡英文用於推動「中華民國台獨化」的策略。（中央社）

蔡正元指出，民進黨身為最大的台獨勢力，就是一個主張台獨建國的政黨，他們認為台灣人不是中國人，台灣跟中國無關，台灣要成為一個獨立國家，名叫「台灣共和國」。當然民進黨人很清楚，要不斷推進「反中」運動，才能把台灣完全「去中化」，讓台灣人莫名其妙痛恨中國，把台灣人變成中國人的敵人，台灣獨立才可能成功。

不過，蔡正元認為，當台灣人被推動去痛恨中國人，中國人也會隨之痛恨台灣人，在此情形下，台灣獨立的機會也越渺茫，這是台獨最困難的節點。蔡正元說，國民黨不要傻傻的去當台獨的煞車皮，這是對的，甚至有必要時還要推一把，讓民進黨的窘境曝光。

蔡正元指出，但民進黨也不傻，除了會唾面自乾、自己裝煞車皮之外，還會反過來征服國民黨的思想，讓國民黨也自認為中華民國跟中國無關，這樣國民黨就失去歷史和法律憑藉，成為一個為存在而存在的政團。