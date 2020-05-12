台媒稱蔡英文有意建立「民共平台」　台總統府駁斥報道不實

台媒《聯合晚報》5月11日刊文表示，蔡英文對第二任期的兩岸關係頗有期待、希望能有新進展，因此有意建立「民共平台」。不過該報道一出，台灣總統府今天（12日）發佈聲明澄清，強調這是一項不實的報道，主張處理兩岸事務必須「政府對政府」，而非「政黨對政黨」，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過建立「民共平台」來處理兩岸事務的問題。

台媒報道指出，蔡英文對第二任期的兩岸關係頗有期待，也希望有新進展。（台灣總統府）

《聯合晚報》報道內容指出，有黨政人士透露，蔡英文對第二任期的兩岸關係頗有期待，也希望有新進展，稱蔡英文的第二任期的兩岸關係將努力從「斷線」朝向「恢復溝通」，未來執政團隊希望與中共建立「民共平台」，目前處於長期籌備階段。

不過台灣總統府在隔日否認相關說法，駁斥此為一項不實報道，再指相關媒體從未向總統府進行查證。

台灣總統府強調，作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是「政府對政府」，而非「政黨對政黨」，系經民眾充分授權，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過「民共平台」來處理兩岸事務的問題。台總統府表示，過去經驗指出，繞過政府與民眾授權，逕為「黨對黨」、少數決策的做法，是馬政府時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。