台灣「鬥地主」：地方社區投票要求地主租金歸公

台灣彰化縣和美鎮柑井里早前抗議手機訊號基地台傷害身體健康，所以設置基地台的地主聯絡行動通訊業者斷訊。不過，沒想到的是，當地居民此後又抗議手機沒有訊號，於2020年5月12日召開里民大會，要求業者立即恢復訊號、直到基地台搬遷新地點前不能斷訊、地主設置基地台的補償金歸公。 此次里民大會直播上網。有旁觀的台灣網民批評，這簡直是現代版「鬥地主」。

引起爭議的基地台。（中央社）

事情回溯到5月7日，有居民上網抱怨，自己的手機失去行動訊號，只能通過固定網絡上網。里長陳明桓表示，他不知道是誰在抗議基地台，但是設置基地台的地主曾表示，過去1年多次遭到抗議，心生恐懼，所以聯絡業者先斷訊，再找時間拆除基地台。

但是斷訊後影響層面廣大，整個裏超過一半面積失去訊號，剩下一半也是訊號微弱，大量居民向里長抗議後，決定於5月12日召開里民大會討論對策。但是，公開的議程中卻寫明要求地主捐出租金當作回饋社區，引起「強迫捐獻」的爭議。

里民大會中，超過4,000在藉人口（常駐人口超過3,000人）中的超過160人出席，除了1個人外，都投票同意應該恢復手機訊號，並且要求業者不能「擅自斷訊」，而且要地主捐出補償金（租金）歸公。里民大會後，里長還表示自願提供基地台的新地點，而且會捐出一半的租金給地方宮廟。

因為「抗議基地台電磁波傷害健康結果斷訊後又反悔」的新聞在台灣受到許多關注，這場里民大會也用直播的方式展開，看到結果後，許多台灣網民表示不可思議，為什麼里民大會可以強迫業者提供訊號、強迫地主捐錢，紛紛表示好像看到「文革的鬥地主行為」。

有里民（圖左）跳出來要求電信業者（圖右）應賠償用戶，質疑他們是擅自關閉訊號。（三立新聞）

雖然里民大會的投票結果並沒有法律上的強制力，但是「眾怒難犯」，業者的確也快速恢復訊號，那麼地主最後也可能真的會捐出租金。本來地主提供一塊地建造基地台，提供附近居民的手機訊號，但現在不但被當作是傷害居民健康的兇手，甚至也不能自己拆掉，連金錢補助都可能要捐獻出去，簡直是最大的受害者。

其實，手機訊號基地台的電磁波到底對人體健康有多少影響，到今天仍然沒有一個準確的說法。世界衛生組織（WHO）雖然於2005年就將電磁波列入「可能致癌物」，但也表示許多症狀都是和多種原因相關而且有個體差異，沒有科學證據能夠證明電磁波的強弱標準和疾病的關連性。

過去台灣已經有許多次居民抗議基地台的設置問題，例如2010年台東縣新化村曾經投票表決，最後126票比37票決議拆除村內所有的基地台，結果卻造成手機訊號不通，村落對外聯絡不便，後來居民於2013年又把業者找回來重設基地台。

並不是所有人都反對基地台，屏東縣竹社部落爭取數十年才設置第一個基地台。（中央社）

本來，就算沒有確實的科學證據，只要有可能影響人體健康，也應該用嚴格的標準來檢視，這種觀點的確也是沒錯的，所以許多業者才會發給居民補償金，地點也大都設置在比較偏僻的地方。但是如果如外界質疑，居民打著「身體健康」的大旗來「無限上綱」，最後更是透過「投票」的群眾壓力來「規範」地主的行為，難免引發多數暴力罔質疑。

回到居民爭取權益的初衷，如果重點是擔心身體健康，那麼當然最好是不要設置基地台。如果是因為有了實際的需要，必須在身體健康上做點妥協，那麼最好也要設得離社區中心越遠越好，關聯到的的居民越少越好。但是從這次的里民大會中，看到卻里民的需求是「訊號越強越好」、「補償金充公越多越好」，那麼最初到底是誰、是什麼心態，打著身體健康的名義，去抗議甚至威脅設置基地台的地主，就值得警惕。

最近，台灣「民粹」風氣當道，無論什麼事情，似乎只要「公投」、「自決」就有了正當性。但是，這卻可能會讓有心人用一些聳動、充滿偏見的資訊，把少數聲音放大，製造出「多數」的錯覺，直到最後多數人真的受到損害（例如手機斷訊）才後悔。只不過，面對損害的補救措施是真的反思錯誤，還是用另一種民粹來掩蓋，就考驗居民的智慧。