競爭民進黨台北主委之位　候選人互控賄選　卓榮泰宣布選舉暫停

蔡英文即將於5月20日後重回民進黨主席職務，但即將卸任的民進黨主席卓榮泰在最後時刻仍然不得閒。 民進黨台北市黨部主委選舉廝殺激烈，雙方頻繁指控對方賄選，傷害民進黨形象。 卓榮泰在5月14日宣布，為了遏止繼續擴大傷害黨譽、參選人，以及維護選舉的公平，因此暫停民進黨台北市黨部主委選舉。

民進黨台北市黨部主委選舉競爭激烈，兩名候選人前立委薛凌、北市前議員王孝維不但自行召開記者會，控吿對方買地瓜、白米賄選，甚至前台北市議員王孝維更被爆出黑歷史，曾犯強盜罪後改名，再傷害民進黨形象。

民進黨中常會5月13日授權卓榮泰於中常會後繼續和雙邊人馬溝通，但由於兩位候選人無法達成共識，卓榮泰只好在5月14日宣布，暫停民進黨台北市黨部主委選舉。

卓榮泰表示，為了遏止繼續擴大傷害黨譽、參選人，以及維護選舉的公平，因此暫停民進黨台北市黨部主委選舉。（多維新聞）

民進黨發出新聞稿指，卓榮泰稱，非常遺憾兩位候選人無法就加強自我約束的作法與保證達成共識，民進黨必須確保選舉的順利與合法，也必須回應民眾對於民進黨的期待，不應放任爭議傷害民進黨的整體形象。因此，民進黨將依中常會決議，在雙方未能達成具體共識的情形下，暫停台北市黨部主委之選舉，後續相關程序則將依照黨內規定來辦理。

卓榮泰同時間在臉書（Facebook）上表示，非常慎重也非常痛苦，做出暫停台北市黨部主委選舉的決定，對雙方參選人及台北市黨員深感遺憾，但這是不得不為的無奈。

卓榮泰也敬吿全台各縣市正在參選及輔選的民進黨人，有不良選風、彼此攻訐、損及黨形象、破壞黨團結的任何行為，不僅絕對得不到黨員支持，更會觸犯「紀律評議仲裁條例」。他呼籲民進黨人「嚴守分際，以黨為重」。