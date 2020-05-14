陳建仁將重返台灣中研院任特聘研究員　成首位放棄禮遇卸任副總統

蔡英文即將於5月20日就職、展開第二任期，她的副手也將換成賴清德，現任副手、台灣副總統陳建仁趕在離任前，今天（14日）在台灣總統府內跟媒體茶敘，細數過去4年來一一推展的工作，並感謝台灣人民給予他這難忘的四年。媒體詢問，在離任前有沒有想對中國大陸說幾句話，陳建仁答稱，為了讓世界團結起來，各國都應該把現在防疫作為、相關數據都開誠佈公的讓大家知道，至於卸任後有無規劃去中國大陸？陳建仁表示，雖然他放棄副總統的禮遇，但基於國安理由，仍需遵守相關規定，「應遵守的，一定會好好遵守」。

陳建仁致詞時表示，台灣防疫的成功，是他即將卸任前，台灣民眾送給他的最好的禮物。（台灣總統府）

陳建仁表示台灣防疫的成功，是他即將卸任前，台灣民眾送給他的最好的禮物，讓他看到台灣充滿無限美好、希望，且可永遠照亮亞洲、照亮世界，把防疫工作、自由民主法治等普世價值發揚光大，未來他將回歸學界，在台灣中央研究院做研究、發表論文與寫書，「謝謝給我機會服務，這是難忘的四年，感恩」。

陳建仁卸任前和媒體茶敘，細數過去四年來一一推展的工作。（台灣總統府）

陳建仁本身是美國約翰霍普金斯大學畢業的流行病學家和病毒專家。他卸任後將回任台灣中研院特聘研究員，由於依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，陳建仁選擇在卸任後再任公職，將停止適用卸任副總統的相關禮遇，也就是說，選擇繼續投入學術服務的陳建仁，將成為第一位主動放棄禮遇的卸任副總統。他表示在2019年3月就向蔡英文報吿，有意重返學術圈，想回去做研究的心情相當迫切，也希望對全人類健康有所貢獻。

據台灣媒體報道，根據台灣「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任副總統享有下列禮遇：一、邀請參加國家大典。二、按月致送新台幣18萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。三、提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，第一年為新台幣400萬元，其後以每年50萬元逐年遞減。四、供應保健醫療。五、供應安全護衛4人至8人，必要時得加派之。

據指出，陳建仁在回任中研院擔任特聘研究員後，除了將因前任副總統的身份應邀出席各項國家大典外，其他禮遇措施將依法停止，即上述的第二到第五項。不過，在考量副總統職務高度涉及國家機密，台灣總統蔡英文特依「特種勤務條例」相關規定，核定陳建仁卸任副總統後仍屬於特勤維安的重要對象，持續提供一定程度的安全維護。

陳建仁提點賴清德擔任副手的要領，強調只要蔡英文指派的工作，全力以赴就對了。（台灣總統府）

陳建仁即將卸任，總統蔡英文今天傍晚在fb發文表示，陳建仁大概是有史以來最忙碌的副總統，無論是年金改革、婚姻平權、外交事務，還是最近的疫情，陳建仁的耐心和專業，都給了她很大的幫助，是她最重要的夥伴。「大仁哥，謝謝你，台灣有你真好！」蔡英文說她相信，只要未來台灣需要，陳建仁會義不容辭貢獻他最大的努力。