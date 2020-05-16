台灣憲兵4輪多地形車少量服役　將拱衛總統府等台北要地

為因應台海緊張局勢，以及5.20就職典禮前後可能的軍事政治危險，台灣憲兵緊急採購少量的4輪全地形越野車，將會使用在拱衛台北市政軍經中心安全，以及增強憲兵裝步營的機動力。

據瞭解，此案在今年3月緊急發包，4月27日即交車，製造商為台灣光陽機車所製造的MXU550系列4輪全地形車，單價將近20萬元（新台幣，下同），目前先緊急服役2輛車，交由台灣憲兵特勤隊負責戰術評測以及發展使用戰術準則，憲兵指揮部不排除未來將會大量採購此車，來替換目前拱衛台北總統府的憲兵202指揮部的重型機車等老舊裝備。而之前台灣憲兵使用的重型機車，為美國製哈雷機車廠的指揮導引車，在戰術運用上，無法發揮城鎮戰的靈活使用性。

根據指出，台灣憲兵為了因應台海緊張局勢，緊急訂購4輪型全地形車，以應付展首戰以及城鎮戰等戰術需求，將搭配紅隼反裝甲火箭使用。（光陽機車）

台灣憲兵指揮部，因應目前緊繃的海峽戰雲，其在台軍實施戰備月期間，已經加強了實槍實彈演習，並且訓練強度增高，部份部隊全部拉到新竹北訓中心，與陸軍一起進行基地考訓評測，戰備演習強度相當高，以往罕見的反裝甲火箭彈射擊，也納入了憲兵的訓練，特別是202指揮部機甲部隊的士兵，使用台灣自制紅隼火箭彈，才剛剛接收就進行相當高強度的演練，都可以看出台軍面臨5.20危機的處置態度。

為了因應5.20前後，台海軍事緊張的戰術需求，台灣憲兵目前正在加緊戰備月應急準備，加強實兵實槍實彈訓練強度。（台灣憲兵指揮部提供／多維新聞合成）

憲兵新採購的4輪全地形車，目前為歐美等軍事先進國家陸軍、特種部隊的標準配備武器，美國不僅陸海空的各支特種部隊早在阿富汗戰爭就已經開始使用，而美軍第82空降師、101空降師則是第一個大規模採購相關全地形車系列（Polaris北極星公司產品）的正規部隊，各種輕重型的全地形車，目前已經是美軍地面部隊的標準武裝。

全地形車的使用，目前是各軍事先進國家的當然擁有裝備，美軍自從阿富汗戰爭後，就大量採用此種由民間運動車改良而來的軍規全地形車。（Facebook @ Polaris）

而台軍特種部隊，在2010年前後，曾經想效法美軍特種部隊，使用全地形車，卻囿於國車國造的政治性指導，採用台灣不知名車廠任意改裝的民用拼裝車，底盤為福特Escape商用車底盤，加汽油，被視為是相當不專業的採購案，此案風波襲擾一時，曾經被外界不斷訕笑，而台灣軍方卻不動如山，未來是否再為台軍特種部隊汰換新式的全地形車，也引起注目。但目前由於台軍預算排擠效應，陸軍即將迎來昂貴的M1A2T主戰車，故可能無能力以及預算空間，來採購進口的專業軍用全地形車。

台灣陸軍特種部隊，私下找台灣改裝車廠拼裝而成的所謂全地形車，其效果被外界訕笑已久，不僅不具備軍用規格設計，且多數地方設計不合理，採用民用車規格和汽油引擎，更是被詬病許久。（陳宗逸／多維新聞）

此外，台陸軍特種部隊，也採購若干批的軍用折迭單車，作為困難地形、狹窄巷弄的戰術移動工具。但是，此採購也引起議論。由於進口該行折迭車的單車車商，誇耀美軍空降部隊也採購同級車款，唬得台灣軍方一愣一愣，結果下單之後才發現，美軍並未有折迭式單車的使用戰術。使用單車的美軍單位，多是基地、機場防衛部隊，但是也不屬於需要攜帶重裝火力的單位，而是輕裝簡行的部隊。由於折迭車較為昂貴，多半美軍使用單車的基地防衛部隊，多使用台製、美製的鋁合金骨架登山車為主，並無使用折迭車的需求。

由於台軍多項車輛採購案，都引起外界的訕笑以及質疑，例如台軍為了汰換美製的M35型2噸半軍用卡車，於2004年決定全面更換美廠Navistar的3噸半軍用卡車，卻發現此型卡車不僅吃汽油，而且在美國多為垃圾車為使用大宗，台軍為何會選擇美國的商用車作為軍用卡車？此弊案也曾經被議論許久。

四輪多地形車已投入憲兵特勤部隊服役。（青年日報）

此外，台軍2009年6月決定採購的輕型戰術輪車案，更是一大弊案。此型車車商號稱與以色列國防軍同等級車款，後卻被證實也是詐騙案，此車採用民用汽油車款，而且性能相當差勁，單價卻高達新台幣135萬，使得台灣陸軍拒不收車，而組裝廠台灣三陽公司，只能把組裝好卻沒有辦法交車的整批吉普車，晾曬在戶外環境，風吹日曬雨打數年，台灣陸軍才在2015年不甘不願地接收車輛服役，此案也被外界訕笑許久。

由於台軍購車的弊案連連，且與戰鬥需求一直以來都完全不合拍，故此次憲兵採購台灣廠商光陽公司號稱自制研發的4輪多地型車，是否能夠有軍規車型、以及民車是否適用於嚴苛的軍事使用環境，也被外界睜大眼睛關注着。