【台灣內閣人事】兩岸外交首長留任 童振源將掌僑務

蔡英文第二任就職大典在即，台灣行政院長蘇貞昌雖獲留任，但整體內閣人事也正在進行最後調整，當地時間5月16日，台灣駐泰國代表童振源確定將接任僑務委員會委員長。

童振源2016年即加入林全內閣擔任行政院發言人，爾後外派泰國，現在又將執掌僑務。（多維新聞網）

台灣官媒中央社引述台行政院幕僚的說法，報道涉及總統職權（國防、外交、兩岸）的內閣首長將獲留任，包含外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、退輔會主委馮世寬、海洋委員會主委李仲威，而另外僑委會委員長吳新興請辭獲准，遺缺由駐泰大使童振源接任。

由於目前疫情期間空中交通遲緩，童振源將會於搭乘6月初復飛後，第一班泰國直飛台灣的班機，返台接任僑務委員會委員長。

而童振源發佈聲明表示，由於他在台灣政治大學的借調即將期滿，早在3月底便向外交部提出辭呈，台總統府已於日前公吿準辭。「然而，這兩天獲得總統與院長征詢出任僑務委員會委員長一職，本人深感榮幸與責任重大」。他表示，基於報效國家、為民服務，決定接受挑戰，辭去政治大學教職，出任僑務委員會委員長一職，「在泰國服務僑胞的經驗基礎上，本人將全力以赴擴大服務全球僑胞，深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作，進而協助僑胞在當地生根茁壯與促進台灣蓬勃發展」。

童振源原為台灣政治大學國家發展所教授，專長為兩岸以及區域經貿，2016年蔡英文當選後獲聘為行政院發言人，在職僅134天即去職，2017年接任駐泰代表，如今正式辭去教職。

僑委會人事底定後，台灣下一屆內閣目前僅剩行政院副院長、秘書長、副秘書長、發言人及故宮院長的人事尚未確定，其他都有結果，絕大部分是留任、少部分轉任，全新面孔則尚未出現。

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