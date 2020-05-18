高孔廉：中美貿易戰環境壓力下　台積電被迫赴美設廠

國民黨大陸事務部主任左正東與前海峽交流基金會副董事長高孔廉，今天（18日）召開記者會，談論即將屆滿10年的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否可能終止，以及台積電赴美投資等議題。

在台積電方面，高孔廉表示，美國成本遠高於台灣，台積電赴美設廠顯然是美中貿易戰的環境壓力，受情勢逼迫不得不去。左正東則認為，若赴美無助台積電拓展全球業務，那麼台灣政府應協助台積電與美國政府交涉。

國民黨大陸事務部主任左正東（左）、前海峽交流基金會副董事長高孔廉召開記者會，談台積電赴美設廠、ECFA是否延續等議題。（洪嘉徽／多維新聞）

高孔廉指出，台積電是全球最大的晶圓代工廠，在技術方面相當領先，最近宣布要在美國投資120億美元設立五納米的工廠，生產最先進的晶片。高孔廉認為，此番投資行為，是因為環境的壓力不得不去，這和中美貿易戰之中，美國指責中國要求美商到大陸投資先進設備技術，其實是如出一轍，「他們（美國）也是逼迫我們的廠商過去設廠」。

高孔廉指出，其實台積電本來不必去設，美國嚴格說來並不合乎台積電的設廠標準，例如成本低廉等，畢竟在美國的成本一定遠比台灣高很多，在這種情況下來看台積電赴美設廠，當然是受到情勢逼迫。

高孔廉也提到，台積電生產的晶圓，一部分是使用美國技術，過去美國方面有規定，只要使用美國技術比例不超過25％，就可以出口，但現在美國有意提高限制，只要有一點碰到美方技術，就不能出口，這項措施會影響到的對象就是華為，然而華為每年向台積電等電子產業購買原料的費用高達200億美元，這是相當大的數字。

台積電（TSMC）5月15日宣布將在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠，斥資約120億美元。（資料圖片）

高孔廉表示，如果不爆發美中貿易戰，產業鏈的運作對於整體產業是有利的，但世界各國若人不自私，便天誅地滅，美國也很自私，逼迫台積電必須過去。高孔廉呼籲，台積電若赴美，必須做好技術保密，跟員工簽訂保密契約以及競業禁止條款，甚至要建立員工定期輪調製度，不能讓員工長期在美國工作。

左正東則表示，他樂見「台美中三邊非零和互利共榮」，台灣政府不能僅從台美關係看台積電海外投資，而應從台灣經濟進行整體考慮。在台積電赴美投資案尚未完成台灣投審會審查程序前，台灣政府不應輕易表態，以免影響審查程序。

左正東要求，台灣政府應作為台積電海外投資的保護者與把關者，若台積電赴美投資無法有效拓展全球業務，台灣政府就應協助其與美國政府交涉。同時，台積電赴美投資案勢必會影響台灣下游廠商，相關因應措施是否完備，也應列入台灣投審會審查的重要因素。