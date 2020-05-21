【蔡英文就職】定調不挑釁　民進黨國際部主任籲大陸接受台灣善意

蔡英文5月20日宣誓就職，開展第二任期，蔡英文在就職演說涉及兩岸的篇幅不多，但大體維持2016年的論述基調，提及《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，但隻字未提四年前曾說過的「尊重九二歷史會談事實」。

兼任民進黨國際事務部主任的民進黨立委羅致政今天（21日）受訪表示，四年前蔡英文說了「尊重九二歷史會談事實」，但對岸沒有任何反應，只接受九二共識，近來更不斷限縮九二共識的內容，「既然如此，我們就沒有必要熱臉貼冷屁股」，如果對岸一直不接受善意，那台灣民選領導人就只好回到基本面，確保立場不會被扭曲。

羅致政表示，蔡英文這次就職講稿用詞來說相對中性，沒有要刺激對岸的打算。（「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

羅致政指出，雖然台灣有輿論認為蔡英文這次講話沒有新意，但蔡英文5月20日演說中的很多內容，都是蔡英文過去四年持續在做的事情，具備一定的持續性、延續性和一致性，並無政策大翻轉，且蔡英文過去四年的政策，得到台灣選民的認同，既然這樣「那就沒有必要做大的改變」。羅致政另表示，先前雖有人猜測蔡英文這次就職演說會有新說法，但蔡英文在1月11日勝選當晚，拋出「和平、對等、民主、對話」八字箴言，依他對蔡英文的了解，既然在勝選就說出這八個字，就職演說就只會繼續延續下去。

談及九二共識，羅致政認為，除了蔡英文2016年曾說「尊重九二歷史會談事實」外，2000年陳水扁也提過「九二精神」，但對岸沒有任何反應，因為北京就是只要「九二共識」這四個字，且不斷限縮九二共識的內容。既然如此，台灣就沒有必要「熱臉貼冷屁股」，更不用說，對岸不斷緊縮九二共識，現在已經沒有各自表述的空間。

5月20日，台灣第15任總統、副總統宣誓就職典禮舉行。（資料圖片）

羅致政指出，在歷史上「中國錯過好幾次接台灣球、接台灣善意的機會」，例如陳水扁曾提出「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」的「四不一沒有」說法，彼時陳水扁被支持者痛罵一頓，但對岸也不接這個球，來個「觀其言，聽其行」，缺少正面回應。爾後，蔡英文2016年提到「尊重九二歷史會談事實」，名詞上雖不接受「九二共識」這個詞，但還是認為有這個事實存在，讓兩岸雙方得有基礎可以往前走，但對岸也不接這個球，羅致政認為，這就是對岸對台灣不瞭解的地方。

羅致政強調，作為一位台灣民選領導人，在兩岸問題上做一些讓步，如果對岸不接受、不願善意回應，那這位領導人馬上就會面臨龐大壓力，台灣人民會認為，「這個總統太軟弱，不斷讓步結果對岸都不接」，那就只好回到基本面，確保立場不會被扭曲。羅致政呼籲，北京方面可以給台灣的善意，例如把飛彈撤走，「我們知道現代科技是隨時可以（把飛彈）隨時移回來，可是那個動作是很有象徵意義存在的」，北京就是覺得「抓了怕你死，放了怕你飛」。

羅致政並且提及，在讀蔡英文的講稿時，雖然看蔡英文講了什麼很重要，但有時候更重要的是，蔡英文沒有說什麼，例如這次新冠肺炎，蔡英文在英文講稿裏面全程用「COVID-19」，在中文講稿中則全用「肺炎」，儘管這次台灣沒辦法參加世界衛生大會（WHA），但也沒有對中國有什麼指指點點的地方，用詞來說相對中性，沒有要刺激對岸的打算，或許北京方面不太滿意，但應該至少能感覺到，蔡英文沒有刺激、挑釁的動作。

至於蔡英文這次在講稿中，提及「台灣走過過去70年各種挑戰，國家未來挑戰仍多，不過2,300萬人是生死與共的命運共同體」，羅致政分析，一個命運共同體的形成，有很多歷史性、政治性、軍事性的因素，不管蔡英文講70年、（民國）109年，都取決於怎麼看待這群人，從什麼時候形成命運共同體的概念。羅致政點出，1949年是一個關鍵年，不分本省人、外省人，甚至外島人，或彼此間的先來後到，1949年開始這群人變成一個命運共同體，蔡英文用這個概念來論述，尤其還提到台灣人民共同抗疫，配合政府的政策，「大家是命運共同體，從這角度去看才有意義」。