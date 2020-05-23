【蔡英文就職】「台獨理論大師」林濁水：蔡英文已從兩國論撤退

細數蔡英文5月20日的就職講稿，內容不提2016年提過的「尊重九二歷史會談事實」，又以「作為共同體的台灣」開頭，並談及修憲議題，被部分人士解讀朝「兩國論」發展。 不過，有「台獨理論大師」之稱的前民進黨立委林濁水，向《多維新聞》分析稱，蔡英文這份講稿時認為，蔡英文實際上是從「兩國論」退卻，蔡英文在主權問題上，採取比2016年就職演說更模糊的態度處理。

林濁水認為，在國家問題上，蔡英文這次主要釋放兩個訊息，一個是把民進黨立委蔡易餘提案刪掉《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》的「國家統一前」字句給擋了下來，這個動作必須和蔡英文的就職演說放在一起，屬於她演講的一部分；另一個就是，把這份講稿和2016年的版本做比較，可以發現國際外交和兩岸的篇幅都大幅縮水，顯然是要淡化國際和兩岸議題，且淡化的不只是字數，連措辭上都講得更模糊。

林濁水接受多維新聞專訪，分析蔡英文520就職演說，認為蔡英文從兩國論上退卻。（洪嘉徽／多維新聞）

不讓北京火大的善意

林濁水猜測，2016年北京不埋蔡英文的單，並非蔡英文沒提到九二共識，而是蔡英文說要跟美日組成價值同盟，以及要積極參與區域集體安全機制而起，因為這兩個訊息對北京來說，都代表蔡英文要跟習近平站在對立面，但顯然蔡英文是過了相當的時間才明白這一點。當時的時空背景，正處於中美關係急速惡化的趨勢，接着南海緊張，所以習近平當時已經不從兩岸來看台灣，而是從國際戰略上來看台灣。林濁水透露，國台辦透過相關人士傳達習近平的意思，「就是九二共識這四個字，也許不必講，但意思要出來」，蔡英文後來照「小抄」宣讀，因此當時候所有兩岸學者，都認為蔡英文的演說「過關」，沒想到蔡英文講了價值同盟和區域集體安全機制，讓北京不滿，而她這次在國際外交和兩岸上都模糊化，原有的同盟變夥伴、區域集體安全機制變成合作機制，調性大改，不像上次講的那麼明確，林濁水認為，「如果說不讓北京火大是一種善意，那善意是在這裏」。

林濁水稱，蔡英文講稿中反對一國兩制，就像是「摸一摸聖經」，但是九二共識，她根本連提都不提，這相比上次來說，又更遠一些，大體來看，蔡英文這次講稿針對國際外交和兩岸，是低調處理，一方面是兩岸關係緊張已持續太久，必須把調子壓下來，第二是中美關係的緊張已很明確，短時間內難以緩和，美國拉攏台灣的態度明確，蔡英文不需要敲鑼打鼓，上次蔡英文就是講得太敲鑼打鼓，「我一聽，北京一定會火大，果然如此」。

蔡英文20日上午就任台灣總統後，依民進黨黨章規定兼任民進黨主席。（中央社）

兩岸好不到哪裏去 也不會急遽惡化

至於這次北京方面的反應，林濁水判斷國台辦當然會說不滿意，因為蔡英文並沒有提到九二共識，但林濁水話鋒一轉，認為北京的態度不能只看國台辦講了什麼，而要再看兩個訊息。首先是大陸全國政協主席汪洋，在這次政協會議並沒提到一國兩制、九二共識，作為大陸統戰部門的最高機關，政協主席汪洋不講這兩個名詞並不合理，可見汪洋想低調處理；再來是解放軍的鷹派代表喬良，作為大鷹派的喬良突然跳出來說，「現在不要急着打台灣」，完全是180度的態度大轉變，喬良是中國非常有名的戰略學家，他的說法絕對非個人意見，可能是因為中美關係緊張，鷹派對台放高調，所以北京就讓大鷹派喬良出來壓制鷹派，「這個訊息很強烈」。

林濁水預測，因為兩岸雙方都把調子放低了，所以基本上，之後的兩岸關係雖然不會好到哪裏去，但也不會急遽的惡化。

林濁水指出，在蔡英文2016年上台後，北京方面曾向蔡英文釋放幾個訊息，希望在中美關係緊張的狀況下，台灣能扮演緩衝的角色，但基本上都被蔡英文負面解讀，再到2016年的就職談話，蔡英文雖照念「小抄」，但在另一邊同樣也一點都不客氣，說了價值同盟跟區域集體安全機制，態度太鮮明，所以北京才改要明確的九二共識。因為有了這樣的經驗，蔡英文這次兩邊的說法都刻意模糊化，壓低兩岸間的矛盾，淡化尖鋭的主權問題。

蔡英文在民進黨中央黨部發表致辭。（民進黨）

另一方面，對於蔡英文2019年發明的新名詞「中華民國台灣」，在這次就職演說中也有出現，但林濁水認為意義不大。雖然蔡英文接受BBC專訪時說過這個詞，像是在向國際宣傳「中華民國台灣是我們的名稱」，但這對國際社會來講並沒有什麼意義，因為其他國家不會稱台灣為「中華民國台灣」，這個名稱，反而是要訴諸於台灣內部，把中華民國跟台灣聯繫起來，向台灣內部認同「台灣國」跟「中華民國」的人喊話，「我是你們的總統」，沒必要在這個名詞上，說蔡英文是往獨的方向走，或是往統的方向前進。

關切修憲碰國家定位是不可思議

此外，談到台灣的共同體，林濁水錶示，台灣在歷史上，累積的族群跟政治矛盾亟待集成，且一位總統當選，是經過尖鋭的選舉攻防，導致社會對立情緒很強，所以勝選者都會強烈訴求共同體，包括李登輝、陳水扁、馬英九的演講重點，一定都會訴求共同體精神，北京應該不會特別看重這點，多是台灣內部一些好事的人，愛在裏頭咬文嚼字。他從這份講稿中，感覺到蔡英文從「兩國論」上退卻，蔡英文雖因「辣台妹」而勝選，但勝選後她就從「辣台妹」上撤退了，而且退得比2016年還遠，上次就職談話的東西，這次通通都不談。

林濁水認為，擔心蔡英文藉由修憲來處理台灣的國家定位問題，「是不可思議」。（洪嘉徽／多維新聞）

至於北京關注的修憲問題，林濁水重申，蔡英文都已經把蔡易餘的提案封殺掉了，還在擔心蔡英文會去處理台灣的國家定位問題，「是不可思議」，蔡英文在講稿中，講得比較明確的修憲議題，是18歲公民權、廢除考試院或監察院，以及行政院的組織改造，但這些都不應當是修憲的軸心，反而應該將軸心放在民眾關心的行政與立法間的權責問題，否則修憲難以通過。

林濁水指出，目前台灣朝野對下修18歲公民權較有共識，所以在台灣立法院通過應無問題，但台灣民眾的總體支持度若未熱起來，公投通過機率恐怕不高，而廢除考試院和監察院的修憲案，除非在野黨全力配合，否則連在立法院通過的機率都不高，如此看來，雖然蔡英文把修憲當作就職演講的重點之一，縱然立法院修憲委員會也成立，最終如果空忙一場，那就很可惜了。