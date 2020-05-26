台學者：中美各有危機，兩國較量是「英雄比氣長」

台灣國際關係學會與台灣歐洲聯盟中心5月25日舉行「後新冠肺炎時代的國際政經新格局」座談會，與會學者認為，中美雙方目前在內部都有各自的危機，中美較量是「英雄比氣長」，美國勝出，國際格局將會有極大的不同；北京勝出，世界將從單極走向多極。也有學者認為，對台灣來講，最大的黑天鵝是特朗普、最大的灰犀牛是習近平，台灣政府做重大決策時，面臨困境。

台大政治系教授張登及先從蔡英文就職談話後，兩岸之間的互動進行分析，他認為，兩岸在5．20後，正在進行「空中對話」，互遞橄欖枝，蔡英文延續先前的主張，依《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，另外延續1月勝選時說過的八字箴言「和平、對等、民主、對話」，不再稱新冠疫情為「武漢肺炎」，更沒有強調台灣再被拒於世界衛生大會（WHA）之外，是一種善意。但也必須注意到的是，蔡英文也沒有回到2016年，這次不再說「尊重九二歷史事實」，綜觀蔡英文這次維持了一些東西，剪掉一些東西，大陸國台辦的回應，仍是照例重申「反對台獨、堅持九二共識」，比較嚴厲的指責對象，反倒是針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）而來。

台灣國際關係學會與台灣歐洲聯盟中心當地時間5月25日舉行「後新冠肺炎時代的國際政經新格局」座談會。（林仕祥／多維新聞）

張登及指出，李克強在5月22日的政府報吿中，出現了「沒有九二共識、沒有一國兩制、沒有和平統一」的「三個沒有情況」，有分析認為，李克強未提「和平」，是大陸在抗疫稍見成效後，自信心更強，不打算用一國兩制來跟台灣、香港議題進行妥協，人大授權常委會訂定「港版國安法」，就是在寄望對手的前提下，直接訴諸底線手段的警吿，但這種猜想，在稍後的大陸政協主席汪洋重申「和平統一、一國兩制、體現一個中國的九二共識」後，稍微有了些釋疑，中國大陸外交部長王毅也對外重申九二共識，把球踢回給台灣，間接恢復九二共識的重要性。

張登及分析，王毅出面評論，而非國台辦主任出面，且更大篇幅重點放在美國，將解決兩岸問題的樞紐換成美國，這跟過去狀況有所不同，且大陸方面的回應，少講習近平在《吿台灣同胞書四十年》裏提到的心靈契合，也幾乎沒有提到過去說過的「符合兩岸政治關係的合情合理安排」，舊詞彙幾乎沒有出現，代表這種舊想法逐漸淡出，轉而強調「操之在我和單邊策略的部分」。

在美中台的戰略佈局，張登及認為，當台灣和美國變成典範級的盟友，以後美國是不是還允許台灣對大陸投「模糊球」，要相當注意，美國目前認為的中國大陸挑戰，已經和選情綁在一起，5月20日當天，美國發表對中戰略報吿，宣示美國有一個全方位的對中戰略，以及美國商務部要斷供華為供應鏈、參加過千人和百人計畫的專家最近被捕，尤其美國催促台積電赴美設廠，關鍵是「美國希望掌控不受戰火威脅的先進晶片生產基地」，就是一個極限情境的想像。

張登及認為，目前中美雙方都面對各自的危機、短版，各自要面對的問題都非常多，中美較量是「英雄比氣長」。（林仕祥／多維新聞）

張登及說，大體而言，目前中美雙方都面對各自的危機、短版，各自要面對的問題都非常多，中美較量是「英雄比氣長」，就算美國在較量中勝出，國際格局有會跟過去有極大的不同，而假如北京撐過這場變局，則世界將從單極走向多極。

重視與輕蔑之間美中對台反差成困境台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則延續張登及的分析，指新冠疫情是世界政經情勢的催化劑，許多趨勢早已發生，但因為疫情又「用力推了一把」，包括選邊站隊的問題。

黃介正指出，台灣很久就感受到壓力，而大陸的對台政策，也早已醖釀一段時間，這段時間以來，世界上許多著名學者針對國際關係的演變，都有很多負面評論，對台灣來講，最大的黑天鵝（極不可能發生，實際上卻又發生的事件）就是特朗普、最大的灰犀牛（大概率且影響巨大的潛在危機）是習近平。特訪普經常有出乎意料外的行為，但卻因為個人的利益特別挺台灣，而習近平台灣所有人都知道，有高概率會對台灣出重手，「心裏老早就有感，只是什麼時候開始」。

黃介正強調，美國的對中政策共分成兩派，一派是以利潤為導向的特朗普為主，另一派以意識形態為導向的美國副總統彭斯（Mike Pence）、蓬佩奧為主，而從目前美國的決策過程，包括特朗普政府裏面許多高官、撰稿者、政治分析者，對中國大陸都更有意識形態的切割趨勢，認為中共一黨專政是所有問題所在，而大陸很多人認為，特朗普才是問題所在，在這種情況下，台灣很容易被邊緣化，但從現在的相關消息來看，「美國有不尋常的重視台灣，大陸則不尋常的輕蔑台灣」，這兩個過度會讓台灣政府做重大決策時，面臨困境。

黃介正說，短期之內，除了有美國總統大選、大陸十四五規劃要出台，有眾多因素不容許雙方做完整的戰略轉彎。（林仕祥／多維新聞）

黃介正說，短期之內，除了有美國總統大選、大陸十四五規劃要出台，有眾多因素不容許雙方做完整的戰略轉彎，台灣得以判斷的第一個參考點，可能是美國2020年底的總統選舉結果，但假如特朗普成功連任，未來的國際格局會不會是第一任的狀況，需要持續觀察，因為美國總統做多隻能當八年，但特朗普的事業卻是永久的，美國對中戰略是否會繼續走向意識型態，或在貿易上極度施壓，還是有變化的可能性。

另外，針對香港議題，黃介正認為，台灣執政者都忘記了在《中華民國憲法》架構下，香港並非中華民國主權範圍之外的地方，雖然香港目前由中共中央控制，但台灣不能忘記在1949年後，香港和台灣持有的特殊關係，如果忽視這一點，把香港跟北京畫上等號，會讓台灣失去一些彈性空間，台灣對香港應想辦法建立在一個憲法架構下的「特殊關係」來延續，如果台灣的對港政策出發點，是把香港推到共產極權的一部分，讓香港更快走向一國一制，很有可能會讓台灣更捉襟見肘。

香港一國兩制對台示範劃下句點

張登及則向《多維新聞》表示，中國大陸對台灣或香港問題，更多是採取「操之在我」的部分，雖然2019年香港區議員選舉、台灣2020年大選的選舉結果，都沒達到北京對港、對台政策的目標，但目前北京基本上不太會調整「沒達到目標的原因」，而是會繼續搬出對台措施，或加大壓力制裁。張登及認為，北京基本上已經不將香港問題和台灣議題連在一起看，「拿香港的一國兩制對台灣的示範已經畫下句點」，所以北京不會很重視對香港民心的爭取，對台灣是有用的，尤其台灣現在許多民調都顯示，北京過去的一些對台作法效果並不好，「改進這些，緩不濟急」。

張登及說，短時間來講，蔡英文的就職演說和大陸的反應，這場空中對話的風波基本上已經過去，但比較大的危機，主要是鑲嵌在美中對抗之下，這個問題沒有解決，美國仍希望台灣在第一線上發揮職能，在這個架構下，台港都是美國重要抓手，可以預期大陸會強力抵制，長久來看，風波可能會持續、尖鋭化，而蔡英文針對香港問題的最新回應，算是延續「不挑釁、不對抗、不妥協」的一種平衡說法，延續520談話精神，不要破局，做建設性的冷淡，也不要跟對岸靠太近，因為目前對台灣來講，還是台美關係較為重要。