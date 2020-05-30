美國將退出世衛　陳時中：國際或成立新防疫平台　台會爭取加入

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日高調宣布美國將中止與世界衛生組織（WHO）的關係。對於美國與世衛關係生變，台灣外交部5月30日表示，台灣將透過不同管道瞭解此行動後續影響，及其他國際回應，暫不評論。至於主導台灣防疫工作的衛生福利部長陳時中指出，如果美國有意於國際成立新防疫平台，台灣會積極爭取加入。

陳時中表示，未來如果美國成立新防疫平台，台灣會積極爭取加入。（台灣疫情指揮中心）

台灣外交部表示，儘管美國政府終止與WHO關係一事在美國日前宣布「凍結」援助WHO時已有討論，由於事關重大，台灣外交部已再度透過不同管道了解此行動的後續影響，以及其他國際的回應。針對美國此一決定是否影響台灣參與WHO推案，台灣外交部僅稱，將密切注意後續發展，擬定對台灣最佳策略，暫不評論。

另一方面，台灣疫情指揮官、衛福部長陳時中於例行防疫記者會表示，後續發展有待美國進一步說明，台灣希望跟美國在將來有更多合作的機會，讓區域防疫做得更好，如果美國未來真的退出WHO，世界可能還要再成立一個各國能互相信賴的平台，以迅速反應可能出現的新興疾病。

陳時中直言不諱表示，未來如果美國成立新平台，台灣會積極爭取加入，「這是一個機會」。