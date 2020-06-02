台首艘四千噸級巡防艦「嘉義艦」下水　可平戰轉換

台灣總統蔡英文周二（2日）前往高雄，主持台灣首艘海巡4,000噸級巡防艦下水儀式，將該艦命名為「嘉義艦」。她坦言推動「國艦國造」過程中面臨許多挑戰和困難，但都一一克服，「不僅讓世界看到台灣守護國土的決心，更讓台灣造船產業走出全球產業低潮。」 據了解，「嘉義艦」 配備鎮海火箭彈系統一門、20機砲遙控槍塔2門、水砲外，另保留包括飛彈發射架在內的許多作戰設施，必要時可以進行平戰轉換。

蔡英文將台灣首艘4,000噸級海巡艦命名為「嘉義艦」。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文致辭時表示，「守護藍色國土，巡弋八方海疆」是海巡官兵每一天的日常，台灣有優秀的海巡人員，也要有精良的裝備，才能相輔相成。蔡英文強調，自她上任以來，就開始積極推動「國艦國造」政策，全力支持「籌建海巡艦艇發展計劃」，打造更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡官兵值勤時能更加安全。

蔡英文坦言，「國艦國造」推動過程中，面臨許多挑戰和困難，但台灣都逐一克服，台灣不僅讓世界看到自己守護國土的決心，更讓台灣造船產業，走出全球的產業低潮，培養自己的人才，為台灣的造船產業帶來新的曙光。這次由台船公司承造的4,000噸級海巡艦，未來將要配置在艦隊分署所屬的「中部地區機動海巡隊」，並將它命名為「嘉義艦」，希望這艘船能和海巡官兵，一起守護好台灣的海岸線。

蔡英文表示，「嘉義艦」下水開創兩個新的里程碑。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文表示，「嘉義艦」下水開創兩個新的里程碑，第一，這艘4,000噸級巡防艦，不但是和「傳奇級」巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，為海巡帶來更堅強的力量；第二，嘉義艦除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室、負壓隔離病房等醫療功能的艙間，能為台灣海上醫療救護能量寫下嶄新的一頁。

蔡英文認為，「嘉義艦」的投入，能讓海巡官兵在執行查緝走私、巡弋海疆，或是救援的任務上，更能順利、安全。蔡英文致辭結束後，為「嘉義艦」揭牌、簽名，並按慣例舉行擲瓶下水儀式，綵球釋放。

台灣首艘海巡4,000噸級巡防艦下水儀式，蔡英文將該艦命名為「嘉義艦」。（林仕祥／多維新聞）

根據台灣海洋委員會提供的資料，「嘉義艦」除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，另該艦也建置直升機庫，可供海軍S-70直升機依任務需要駐艦，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。「嘉義艦」能承受10級強風、續航力超過10,000浬，未來可支援載運防疫物資前往鄰近國家及地區，投入國際人道救援工作。裝備部分，配備有鎮海火箭彈系統一門、20機砲遙控槍塔2門，以及射程120米的水砲，據了解還保留包括飛彈發射架在內的許多作戰設施，必要時可以進行平戰轉換。

依據台灣規劃，台灣「籌建海巡艦艇發展計畫」自2018年啟動，規劃至2027年10年間，新建6艘海巡艦艇，共計141艘，總經費約426億新台幣，以強化台灣的海巡能量。目前6型海巡艦艇建造案已全數發包，建案皆由台灣船廠承接，其中4,000噸級巡防艦計建造4艘、1,000噸級巡防艦建6艘、600噸級12艘、100噸級17艘、35噸級52艘、沿岸多功能艇50艘。