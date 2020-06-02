蔡英文視察傘兵特訓：加速發展不對稱戰力，保衛和平不靠卑躬屈膝

台灣總統蔡英文6月2日上午主持了4,000噸級海巡艦「嘉義艦」的下水儀式，下午前往台灣陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，視察傘兵訓練狀況。 蔡英文強調，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防，她的目標要吸引更多人才，加入台軍的行列。

蔡英文在陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心依序視察「跳台測滾」、「擺動着陸」、「跳塔訓練」、「機身訓練」、「吊架訓練」等傘兵訓練項目。

台灣傘兵進行「擺動着陸」訓練。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文讚許稱，她看到的每一個軍種鬥志高昂，在跨軍種的合作上，也都展現良好的默契，「有各位守護我們這個國家，我很放心」，她代表台灣民眾感謝各位官兵的付出，也表達她對台軍的支持，「身為三軍統帥，能和各位一起保衛國家，是我最大的榮耀」。

蔡英文向官兵強調，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防，「大家都是國防力量的第一線，我所努力的方向，就是要讓各位能夠沒有後顧之憂，並且要吸引更多人才，加入國軍的行列」，她的目標很簡單，就是要「形塑軍人尊嚴榮譽，讓國軍更好」。

蔡英文視察傘兵訓練基地。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文說，下一個四年，所有人要再接再厲，在強化防衛固守基礎戰力的同時，也會加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並且落實後備動員制度的改革，讓台軍的後盾更加堅實。另外，台灣也會持續改善部隊管理制度，在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡，讓年輕的官兵不會因為社會轉變和軍中管理制度的落差，出現適應的問題。