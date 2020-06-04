「振興三倍券」不得退款找零　台官方盼積極消費

台灣行政院甫於6月2日正式公布振興「三倍券」政策及其相關細節，朝野正針對該政策進行攻防，而民眾則關心怎樣使用「三倍券」能夠得到最大的消費優惠。面對記者詢問未使用的「三倍券」能否再度換回新台幣1,000元現金，台灣經濟部次長林全能強調不行。

台經濟部次長林全能回應媒體對於「三倍券」的詢問。（台灣行政院提供）

為促進消費，行政院明定「三倍券」使用期間從7月15日至2020年12月31日，但台灣消費者文教基金會認定政院推出的「三倍券」不符合《消費者保護法》授權的定型化契約，認為本次「三倍券」是政府要民眾拿新台幣1,000元購買額度為新台幣3,000元的票券，等同於民間發行的禮券，故應比照禮券規範，不該限制人民要在一定期間完成消費，更希望政府能針對未完全使用「三倍券」的民眾退費，以保障人民基本權。

台灣「三倍券」使用期間從7月15日至2020年12月31日，不得退款找零。（中央社）

面對外界主張「三倍券」的使用規範應比照禮券，不限期並能退款，林全能指出，政府推出振興「三倍券」是為了要帶動消費，就是期盼民眾可以在一定時間內完成消費，故一定要訂下使用期限，也不讓民眾退款，也因為「三倍券」無法退費與有使用期限，故民眾一拿到「三倍券」便將其積極用於消費行為，而這正是該政策任務目的。

林全能認為，禮券有所謂的定型化契約及須記載與不得記載的規定事項，這都是用來規範消費者與企業經營者之間權利義務，但「三倍券」不同於禮券，是根據紓困條例授權經濟部所訂定的振興措施，這與民間發行的禮券性質不一樣，故無違法問題。

雖然振興政策是美事一樁，但由於實體振興券的最小面額為200，故也讓人好奇究竟拿着振興券到店家消費，店家方究竟能否找零？（台灣行政院提供）

由於「三倍券」最低面額為新台幣200元，至於有媒體詢問，若有攤商擬找零錢給顧客，是否合乎「三倍券」使用規範？林全能則說，經濟部很明確表示「三倍券」不許找零，在這規範下，民眾就不能強制攤商找零。但廠商若基於服務客戶有找零行為，他覺得與其強制執法，倒不如協助攤商推出與「三倍券」結合的產品組合還比較正面，形同是政府不反對攤商自行找零給顧客。