【罷韓投票】近94萬票同意罷免　韓國瑜成台灣首位被罷市長

高雄市長韓國瑜罷免案有結果，中選會宣布，高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免韓國瑜的票數有939,090票，超過2018年韓國瑜當選高雄市長得票數字（892,545票），反對罷免票2萬5051票，投票率42.14%。 由於同意票數多於不同意票數，並且已超過57萬票的門檻，韓國瑜在繼台灣總統大選落敗後，如今連高雄市長之位亦將失去，成為台灣史上第一位被罷免成功的市長。

「罷韓」總部外有大批支持者歡呼並等待開票。（中央社）

據媒體此前報導，罷韓案要達成罷免目的，須達兩條件，一是同意票多於不同意票；二是同意票高於選舉人總數25%，即約57萬4996張同意票。而此次投票中，同意票超過了該門檻。

罷免案確定過關後，支持罷韓的「光復高雄總部」歡聲雷動，大批市民高喊「我高雄丶我驕傲！」與之相對，部分駐守在國民黨高市黨部的挺韓群眾則情緒失控，有人哭泣、有人咆哮，很難接受罷免結果。

據了解，韓國瑜罷免案獲得通過後，中央選舉委員會在一星期內正式公告投票結果，韓國瑜屆時就會被正式解除職務，高雄市亦會在3個月內進行補選。

值得一提是，今次已是韓國瑜第二次被罷免，但就是其第一次被罷免成功。在1994年，當時包括韓國瑜在內的4名國民黨籍台北縣立委，因贊成興建核四（龍門核能發電廠），被反核團體提案罷免。根據當時選舉罷免法規定，必須要有選區二分之一以上選民投票、投票票數二分之一以上同意，罷免案才能成立。由於當時投票率21.36%未達門檻，韓國瑜等人的罷免案皆未通過。

另據瞭解，韓國瑜去職後，補選完成前，期間高雄市長將由台行政院派員代理，至補選完成。

關於高雄市長補選，民進黨派出現任行政院副院長陳其邁的機會較高，國民黨的補選人選則依舊未明。陳其邁2018年曾參加高雄市長選舉，最終得票742,239票，不敵得到892,545票的韓國瑜。

（綜合報道）