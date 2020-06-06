【罷韓投票】國民黨：高雄市民用選票提醒國民黨　須深切反省

台灣高雄周六（6日）舉行罷免市長韓國瑜投票，是台灣史上首次有直轄市舉行市長罷免投票。截至下午6時，已有超過93萬票同意票數，遠超57萬票數的門檻，不同意票數只有約2.4萬票，韓國瑜被罷免已成定局。 國民黨立法院黨團傍晚就投票結果發出聲明，指這一次高雄鄉親用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省。國民黨主席江啟臣則於高雄市黨部一樓發表談話，表示將和韓國瑜共同承擔結果。

國民黨高市黨部聚集人潮，有韓粉聽見結果情緒激動。(聯合新聞網)

針對投票結果，江啟臣表示，高雄市市民做出自己的決定，「我們尊重投票的結果」，坦言對於高雄市民，心中有滿心的感謝和歉疚。

江啟臣提到，韓國瑜一點一點累積，全都是高雄市民具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單，針對高雄市民的期許，「我們一起面對承擔」。他還稱，國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天將會討論如何面對接下來的補選挑戰，推出適切的人選，贏得補選。

國民黨在聲明中稱，從2018年12月25日上任以來市府團隊的表現有褒有貶，不論現有罷免制度好壞，完全尊重高雄市民投票的結果，「我們確實有很多作為必須檢討。」

聲明指，雖然韓國瑜被罷免將無法繼續為高雄市民服務，國民黨立法院黨團本於高雄人的事，就是國民黨團的事。投票前國民黨立法院黨團安排交通、內政、經濟、財政、教育等委員會南下高雄考察，幫高雄市民爭取更多資源。未來持續為高雄鄉親爭取權益、創造幸福的家園的心永遠不會改變，依然會繼續協助當地黨籍市議員爭取重大建設及預算，守護高雄。

韓國瑜在下午5時許率領一眾局處長現身四維行政中心並發表演說，向支持者鞠躬。（聯合新聞網）

聲明又特別批評，在此次罷免投票的過程中，看到民進黨動用一切合法、不法的手段介入此次投票，民主法治被破壞殆盡，執法機關看見民進黨就轉彎的現象比比皆是，問題嚴重。國民黨團將持續監督，針對此次罷免投票過程各項非法及違反行政中立的作為，要求民進黨政府及各部會給全民一個交待，也給高雄市民一個說法。

聲明最後感謝高雄市民給過韓國瑜及國民黨機會，並指國民黨團全體立法委員未來仍是全體高雄市民的靠山，「高雄的事，就是國民黨團的事，國民黨永遠和高雄市民站在一起。」

罷韓總部外群眾熱情歡呼，開心揮舞手中旗幟、黃絲帶。（中央社）

民進黨：年輕世代扮演關鍵角色

對於罷免結果，民進黨在Facebook貼文表示，罷免是憲法賦予的基本權利，對於高雄市民透過民主機制做出的共同決定表示尊重與敬意。

民進黨認為，此次歷史性的罷免投票中，「年輕世代的參與扮演了關鍵的角色。」看到許多高雄年輕人即使是在外縣市工作、讀書，都不辭辛勞回到家鄉行使自己的公民權，讓人敬佩。 民進黨表示，每場選舉都是最新民意的展現，對於這次高雄市長罷免投票的結果，每一個政黨和政治人物都應該謙虛以對，傾聽民意，戮力以赴，實踐對選民的承諾。

民眾黨：政治人物的誠信非常重要

台北市長柯文哲創創立的民眾黨同日也發表聲明，指這個罷免案從頭到尾寫下臺灣地方自治史的新頁，高雄市民透過民意創造歷史性一刻，這也代表，民意的展現不再局限四年一次的選舉，政治人民必須用更高標準要求自己，證明政治人物的誠信非常重要，治理能力是否贏得市民支持更是重點，這一點值得政治人物身自警惕，不要重蹈覆轍。