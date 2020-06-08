罷韓成功｜網傳「罷捷」　時力議員黃捷：韓國鼓吹支持者反撲

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，近94萬高雄選民投下罷免同意票，但亦引起許多「韓粉」不滿，在網絡上掀起一波「報復性罷免」行動，號召民眾罷免時代力量高雄市議員黃捷。 黃捷周一（8日）於高雄市議會接受台媒採訪時批評韓國瑜繼續散播仇恨、鼓吹支持者反撲行動，顯示韓國瑜沒有高度也沒有格局。

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黃捷指，原以為罷韓之後，高雄可回歸平靜，但遺憾的是將她當箭靶之一。她希望不同立場的人要彼此尊重，希望接下來高雄團結向前走而不是到處點火、遍地烽火，成為撕裂的開始。媒體提問罷免黃捷一事背後是否有政黨操作，黃捷稱她不加以臆測，如果有特定政黨操作是很可惡的事，非市民所期待。

黃捷又表示，如果是民意要罷免她，她尊重公民權的行使，但希望不是報復行為。她又稱，韓國瑜被罷免當晚發表的感言既未有平息憤怒，也未有讓支持者平息憤怒，還接著說「接下來誰是贏家？」，繼續散播仇恨、鼓吹支持者反撲行動，顯示韓國瑜作為一個市長沒有高度、沒有格局，黃捷呼籲大家回歸理性討論。

黃捷8日批評韓國瑜繼續散播仇恨、鼓吹支持者反撲行動，顯示韓國瑜沒有高度也沒有格局。（《聯合報》）

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有民眾擔心黃捷日後的安全，黃捷則稱，她的服務處不會關，也會注意自己的安全並請警方協助。

有關黃捷批評韓國瑜散播仇恨、鼓吹支持者反撲行動一事，高雄市府新聞局長鄭照新回應稱，有人過去形容罷免案是行使公民權，現在卻又指是政治人物主導，盼勿換成自己後就換一套說法。鄭照新呼籲不正確的觀念就少說一點。

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據早前報道，黃捷在這次罷韓行動中多次站在街頭發放罷韓黃絲帶，成為韓粉眼中釘。目前在高雄鳳山區已出現罷免黃捷的連署，宣稱連署已達第二階段，尚缺1萬5000份連署書。

黃捷所在選區鳳山區的選舉人數是28萬7829人。根據選罷法規定，要罷免一個立委或議員，條件與罷免市長並無不同，過程是一階段提議（1/100選民簽署）及二階段連署（1/10選民簽署）通過後，經選民投票有效同意票數大於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上（即黃捷選區的71958人），罷免案即為通過。

（綜合報道）