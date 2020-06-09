【觀察】「光復高雄」與幻想的「台灣國」

高雄市民6月6日以93萬9090張罷免同意票，將韓國瑜「高標請出」市長大位，對國民黨來說，這是繼2020年大選挫敗後，再一次沉重的挫敗，當初所向披靡的「韓流」不再，甚至敲響2022年國民黨生死存亡的警鐘。至於成功把韓國瑜鬥臭的民進黨，則再度把高雄端了回來，用綠營的語言來說，美化為「光復高雄」。以黨的層級來看，綠營喊「光復高雄」，雖展露私慾，卻一點不假，實際上高雄就是再次由藍轉綠，但從高雄市民口中喊出「光復」，其背後原因就相當值得玩味。

高雄市長韓國瑜6日傍晚確定成為台灣首名被罷免的直轄市長，罷韓總部外民眾獲知結果底定都相當亢奮，開心高舉雙手揮舞黃絲帶及旗幟。（WECARE）

韓國瑜偷走民進黨「起家厝」

雖然韓國瑜在2018年競選期間，不斷說出許多華而不實，且幾乎難以實踐的政見，包括搭建愛情摩天輪、去太平島挖石油、為高雄招商迪士尼樂園、F1賽車道等，隨後又一一跳票，有的甚至矢口否認，娛樂了全台灣，連帶使台灣民眾質疑其政治誠信，但以此次罷韓的結果「高空」飛過來說，高雄市對市政不滿的情緒，並非民眾這次踴躍站出來投下罷免票的原因。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。（中央社）

就數據而言，韓市府團隊和前朝的陳菊團隊相較，清淤量、革熱、農漁產品出口、重大民間投資等等，均有相當幅度的領先，並且在防治新冠肺炎（COVID-19）疫情上，高雄更是全台唯一一個零本土案例的縣市。再如不久前的暴雨，高雄市區的積水也迅速消退，水鄉澤國印象不再，這些種種，必定會讓高雄民眾有不同程度的感受。縱然市政有其一貫性和延續性，部分政績恐有被韓國瑜收割的可能，但韓國瑜也並非真的如綠營政治人物給市民灌的迷藥一般，執政荒腔走板，市政百廢待舉。

既然市政表現並非韓國瑜慘遭罷免的主因，顯然罷韓活動能維持一定的熱潮，甚至最後高票通過，將韓國瑜踢下市長寶座，背後有其政治因素。許多人說是韓國瑜「落跑」選總統，這點由待過民進黨的人士更能點出原因。前民進黨黨員、台灣民意基金會董事長游盈隆分析，罷韓領導者指控韓國瑜最大的罪名是「不該去選總統」，言之有理，但放眼望去，不論是國民黨或民進黨內有多少人曾經「帶職參選」，為什麼韓國瑜帶職參選就罪該萬死，其他人都可逍遙法外？游盈隆認為，對民進黨來說，韓國瑜千不該萬不該的罪名，其實並不是選總統，而是「偷竊」了民進黨的「起家厝」、民主聖地——高雄，這讓民進黨顏面無光，因此民進黨明助、暗助，鼓動社會對韓國瑜的仇恨情緒，因而順利將韓國瑜罷免成功。

韓國瑜罷免案6日上午8時到下午4時投票，下午高雄地區下起間歇性大雨，有民眾穿雨衣、帶雨具， 趕在時間截止前完成投票。（中央社）

重北輕南 高雄人深埋內心的創傷

眾所周知，台灣南北發展差距極大，「重北輕南」政策始終是南部民眾心中永遠過不去的坎，也是深埋在內心深處的創傷，儘管高雄長久以來被形容成台灣第二大都市，但城市活力、發展性，甚或是工作待遇，早已跟不上「台灣第二」的稱號。民進黨長期在南台灣制霸，曾有高雄民眾分析認為，不見得是民進黨做得多好，而是民進黨至少會派重量級的政治人物「裝一下」，相較國民黨只會派出「犧牲打」，高雄人看在眼裏，冷暖自知。這種自卑的心態具象化後，就是儘管高雄人在習慣上，並不仰賴大眾運輸系統，但還是堅決地向中央要求捷運建設，甚至還包裝成「沒捷運就變二等公民」的悲情訴求。

高雄人不喜歡外人把高雄當跳板，因此看到韓國瑜當選僅僅三個月，就起了北伐逐鹿中原的野心，心裏那股厭惡感當然油然心生，渾然忘記當初為何選擇韓國瑜，也要把民進黨給換下來的初衷，而這也給罷韓團體足夠的操作空間，有了仇恨的温床，各種對韓國瑜不利的消息便大量孳生，韓國瑜的這一場2020年大選延長賽，結果自然就可以預期。

韓流正旺時，韓國瑜的造勢場合均能吸引許多支持者前來搖旗力挺。（洪嘉徽／多維新聞）

帶職參選儘管是壓倒韓流的一項重要因素，罷免團體在進行仇恨動員時，特別將所有反民進黨價值的理念，都包裹在其中，藉以打擊政敵，其中最明顯的標靶，顯然就是眾人口鑠的韓國瑜「親中」立場，而這點，恐怕才是將韓國瑜被高雄市民淘汰的最後一根稻草。

「親中」這個標籤配合韓國瑜在2018年、2020年高調支持的「九二共識」，台灣民眾，尤其是年輕人對香港態勢的憂心所激起的強烈反中態度，加上韓國瑜會將台灣、高雄賣掉等似是而非言論的配合，「紅帽子」被牢牢黏在韓國瑜頭上，脱也脱不去，罷韓投票竟變成一場愛台活動，罷免通過的那一句「光復高雄」的吶喊，民進黨心裏想的是「終於拿回起家厝」，一雪兩年前大敗的恥辱，但高雄市民心裏想的，卻是把「中國人」韓國瑜趕了出去，是一幅海市蜃樓般，幻想的「台灣國」光復了。

台灣與非台灣「覺青」兩套標準

罷韓成功代表高雄「光復」，從兩個層次來看，民進黨「光復」高雄自然是無可厚非，這也代表龐大的行政資源，各種地方利益又能「入吾彀中」自行分封，過去被高雄市民用選票懲罰換下的團隊，勢必班師回朝；但高雄市民喊出「光復」高雄，卻陷入邏輯的錯誤，從國家層次來看，不管是國民黨或民進黨，當然都是台灣所屬的一支政黨力量，任何地方不管由誰執政，都不會因此變成「非台灣」的，韓國瑜執政高雄，主權絲毫未損，被這些覺青解讀為「非台灣的」，顯然就是他們心中的偏見解讀，當初務實台獨工作者賴清德的「親中愛台」，民進黨籍的桃園市長鄭文燦「和中愛台」，或者是時任台中市長林佳龍的「知中愛台」，綠營政治人物均對北京釋出相當的善意，何以台南市、桃園市、台中市就沒變成所謂的「非台灣」的？或者可以更深一層的質問，對這些人來說，只要不是泛綠勢力執掌中央或地方，那就一概不是「台灣的」，唯有民進黨執政，他們心中的「幻想台灣國」才能繼續寄生在中華民國之下，繼續生存。

儘管韓國瑜率領的市府團隊有效防疫，也難擋市民以民主方式將其趕下台。（高雄市政府供圖）

說到底，所謂「光復」高雄的說法，是一場虛無的幻夢，喊起來響叮噹，卻如浮在雲上，沒有可供支撐的支點，唯一實在的，或許只有民進黨的政黨利益。