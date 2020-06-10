【罷韓成功】柯文哲：台已到一黨專政程度　蘇格拉底也被投票處死

台灣高雄市長韓國瑜6月6日不敵逾93萬罷免同意票，慘遭高雄市民罷免，台灣政局再起波瀾。 台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲周二（9日）在市議會接受質詢時，談到罷韓過關及民進黨一黨獨大的議題時表示，這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度。

油畫《蘇格拉底之死》：已被宣告死刑的蘇格拉底仍然鎮定自若、一如既往討論哲學，而他周圍的朋友們卻哀慟不已。（資料圖片）

身兼國民黨副主委的台北市議員王鴻薇下午質詢時表示，罷韓成功對台灣民主政治跟未來政黨版圖發展，會產生關鍵性影響，她個人在台灣政治上最怕一黨獨大，柯有沒有這樣的憂慮？

柯文哲回應，這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度，民主政治本來就沒有保證人民會做出最好的選擇，2000年前蘇格拉底是被人民用投票方式處死，1933年的希特勒，也是德國人民投票選出；全民水準是漫長過程，台灣民主化30年，無理由會比得上北歐或西歐那種300年的，「所以有時候看到怪怪的不要覺得太難過，就是國家進步的過程」。

「在野大聯盟」構想是由台灣民眾黨立委蔡壁如率先提出。（譚英瑛攝）

王鴻薇詢問，贊不贊成為防止一黨獨大專政，組成在野大聯盟？柯文哲回應，每個議題可以單獨討論合作，不要說一定跟誰不能合作，合理的都會合作。王鴻薇則說，她認為在野黨應該在很多議題上有合作空間，但各政黨要有誠信，要培養互信基礎。

（綜合報道）