【罷韓成功】避免內鬥　民進黨高雄市長補選規定不得互相攻訐

高雄市長韓國瑜罷免案於6月6日以93萬張同意票高標過關，依規定，韓國瑜不提訴訟，高雄市長補選將於9月舉行。民進黨6月10日召開中執會，討論高雄市長補選事宜，並通過相關辦法，要求有意爭取提名的黨員，不得互相攻訐、傷害民進黨形象，違反者不得列入提名名單。

蔡英文主持民進黨中常會，通過民進黨高雄市長補選相關辦法。（中央社）

民進黨發言人顏若芳轉述民進黨通過的這份「民進黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，共有五條規定，較具體的條文包括第二條明定提名人選，須以「勝選、為黨舉才、為國選賢與能」為原則，並就人選的操守能力、價值理念進行整體評估，以爭取民眾認同，強化民眾對民進黨的信任與支持。該規定同時於第四條畫下紅線，要求擬爭取提名的黨員需遵守民進黨黨章規定，不得互相攻訐，傷害民進黨形象，違反者不得列入提名名單，情節嚴重者，更會依違紀行為處分。

據瞭解，會中並沒對相關人選進行討論，將由蔡英文向有意角逐高雄市長的人選，一一徵詢，而為了因應情勢可能的變化，也授權由中常會通過最終確定的補選人選，不需再另開中執會。

另外，會中也決定民進黨將在7月19日（周日）於台北國際會議中心召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，進行中執委、中常委、中評委的改選，相關細節規畫，授權中常會決定。