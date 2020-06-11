11歲女兒患癌百日　台灣網紅媽媽凱莉哥親製6分鐘催淚短片打氣

台灣網紅媽媽「村子裡的凱莉哥」（凱莉哥）常在Facebook分享和2個女兒的日常生活，不過她11歲的大女兒小露近期不幸罹患了淋巴癌，每隔4天就得住院一周，需不斷吃藥打針治療。 在抗癌的100天裡，小露從一開始的不安，到後來慢慢改變心態，變得樂觀積極接受治療。凱莉哥將小露這抗癌百日的難熬過程剪輯成6分鐘短片，希望鼓勵有同樣情況的孩子，也呼籲外界多去捐血，因患癌的孩子一旦缺血就會治療困難。

凱莉哥將小露抗癌百日的難熬過程剪輯成6分鐘短片（按圖放大）：

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小露數月前因為脖子腫起，就醫檢查後確診罹患淋巴癌，才11歲的她聽到接下來一連串的治療過程，又得知2年不能上學，對未來難過又不安，好幾次崩潰大哭，「我好怕我未來兩年的生活只剩下住院、打針、吃藥，不能去上學、不能跟同學們一起畢業，想到這裡我又哭了...」

凱莉哥夫妻看著小露打針打到手臂滿是瘀青和針孔，右手血管打完了就再換左手，有時候還因為藥效過強，讓她相當不舒服，十分心疼。

小露現在樂觀積極接受治療。（「村子裡的凱莉哥」Facebook）

但小露從一開始感到很不安，到後來慢慢改變心態，變得樂觀積極接受治療。小露一度自問：「為什麼是我？」但在爸媽的開導下，她轉念一想：「可能天主選擇我，讓我看見更多需要幫助的孩子，我會加油；努力治療，等待康復。」

凱莉哥指，其實他們都沒有自己想像中的勇敢，那過程真的很可怕，但既然遇到了就選擇面對，而會決定分享這過程，是希望影片能鼓舞更多有相同遭遇的病人。接下來小露還有600多天的治療期，她表示一定會和小露好好過生活，「她想要讓大家知道她很好，我們都很好，她想鼓勵更多生病的孩子，一定要勇敢面對自己的疾病。」

（綜合報道）