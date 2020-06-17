【新冠肺炎】滯陸孩童父母籲台灣政府開放返台　跪求親子團聚

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，原本頻繁往來的兩岸航空運輸交通大幅限縮，於今年返回大陸過寒假，僅持有「探親」入境許可的陸配子女們，返台卻意外受阻，造成其迄今滯留大陸，不但無法正常返校上課，升學之路亦相當渺茫。 為此，由30餘名在台陸籍配偶和陸人台籍配偶組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，於6月17日下午前往台灣中央流行疫情指揮中心（指揮中心）、行政院前陳情，爭取團聚人權，呼籲台灣政府應儘速開放滯陸孩童返台。

2020年6月17日，由在台陸配、台籍配偶組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，前往台疫情指揮中心、行政院前陳情。（許陳品／多維新聞）

黃姓台籍配偶稱，自己一家過年前返回大陸探親，當1月27日得知肺炎疫情趨於嚴峻時，曾致電台灣陸委會與移民署，獲得可以返回台灣的信息，全家遂於1月31日搭機回台。

然而，年僅10歲的兒子要通關時卻遭到台灣移民署人員刁難、訓斥，並表示未持有台灣籍者不符合入境資格，最後兒子只能由妻子陪同回到大陸，如今一家五口分隔兩岸、無法團圓。他痛批，機場移民署憑什麼這麼嚴厲的對待一個僅僅10歲的幼童？最初也是台灣政府同意他們一家返台，但政策卻一直在變。他指出，自己與妻子、三個孩子長期在台灣生活，並有按時繳税、也繳納孩子的學費、健保費，從未中斷，為何台灣政府至今還不開放盡到國民義務的人入境？

郭姓陸配跪地陳情，懇求台灣政府儘快開放讓其子女返台團聚。（許陳品／多維新聞）

一名郭姓配偶聲淚俱下地表示，在前夫身故後，她帶着3歲半的女兒從海南改嫁至台灣，如今女兒就讀國中三年級。寒假期間，自己帶女兒回海南島探望外公外婆，女兒卻於2月7日返台時遭到台灣移民署遣返。滯留大陸四個多月期間，女兒學業已經落後、幾近荒廢，無法參加升高中的「國中教育會考」，升學之路中斷。再加上自身罹患癌症第三期，親子分離又使病情更加惡化。

陳姓台籍配偶表示，自己在中國大陸經商期間娶妻生子，待孩子於2019年小學畢業後，隨即舉家返台定居。由於孩子年滿12歲，必須以「專案居留」方式申請才能入境，到2021年才能正式落戶台灣，進而取得台灣身份證。寒假期間全家一同返回大陸探親，豈料因疫情爆發，尚未取得台灣戶籍的兒子遭拒絕入境，迄今只好滯留在大陸。他質疑，台灣政府對許多與台籍人士沒有血緣的外籍人士都已經開放，為何將與台人有血緣關係的親人拒於門外？

國民黨籍立委林奕華陪同「台灣滯陸孩童父母自救會」至「中央疫情指揮中心」前場陳情、表達訴求。（許陳品／多維新聞）

到現場聲援的國民黨籍立委林奕華指出，依據台移民署於6月2日的公吿，擁有居留權的外籍人士都已經可以入境台灣，但這些滯留在大陸的「小明」卻不能返台，顯示政策上的矛盾。她表示，這些「小明們」與台籍人士有直系血緣關係，同時也正在申請台灣身份證，明明已持有台灣長期居留證，為何不得其門而入？她強調，移民署6月2日公吿的表格，於6月16日被悄悄撤下，難道是害怕社會大眾發現開放政策上的不合理？此前指揮中心指揮官陳時中要求陸配子女「承擔自己的國籍選擇」，將原本可以理性討論的人道問題，淪為政治操作。她認為長期在台生活、就學，並已按規定申請入籍台灣者，不存在「國籍選擇」的問題，懇請台灣政府勿以政治考慮凌駕專業判斷，應以這些孩子的就學、受教權為重。

「台灣滯陸孩童父母自救會」於指揮中心陳情、召開記者會後，隨即轉往台行政院前繼續陳情，盼訴求能上達台行政院長蘇貞昌。陳情活動就在指揮中心、行政院分別派員接下陳情書，自救會成員高喊「政府高抬貴手、讓我家人返台」、「團聚權是基本人權」的口號中落幕。

「小明」為台陸委會主委陳明通於2月11日所做的比喻故事。陳明通將長期在台灣生活、就學，但無台灣身份，須以項目申請方式入台的陸配子女稱做「小明」，並是有條件地開放入台。但在政策宣布後引發台灣輿論強烈抨擊，翌日指揮中心緊急宣吿上述措施作廢，造成迄今有數百名滯留在大陸的無台灣籍陸配子女無法順利返台就學、升學，兩岸家庭被迫分隔兩地。