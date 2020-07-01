台外交部長吳釗燮宣布：台灣與索馬里蘭將互設代表處

據台灣傳媒今日（1日）報道，非洲國家索馬里蘭（Somaliland，台稱索馬利蘭）總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。 台外交部下午3時半舉行索馬里蘭議題新聞說明會，由部長吳釗燮主持；吳釗燮正式宣布，雙方將互設代表處。

索馬里蘭總統阿卜迪（白帽者）。 （musebiihi/Twitter）

據索馬里蘭傳媒報道，阿卜迪任命了一位「通常被稱為台灣的中華民國代表」，而台灣政府今年稍早已在索馬里蘭成立辦公室，正與索馬里蘭進行各項技術合作。索馬里蘭與台灣長期發展關係，包括派出高層級的台灣官員代表團，以及外交官員之間的訪問。

索馬里蘭位於東非的「非洲之角」，是一個事實上獨立的共和國，曾受英國殖民統治。1991年5月，索馬里內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬里蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，面積137,600平方公里，首都哈爾格薩。該國東部和邦特蘭（經由聯邦制與索馬里統合的分裂州）接壤，西部和南部與埃塞俄比亞接壤，吉布提在其西北方，北面隔着亞丁灣和也門相望。

索馬里蘭地理位置：

（綜合報道）