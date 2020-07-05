江啟臣稱九二共識只是「工具性論述」　已被民進黨「抹紅」

7月4日晚間，國民黨主席江啟臣出席革命實踐研究院舉辦的第171期「青年登入·民主實踐營」，並擔任營主任。在活動中，江啟臣除了呼籲國民黨應多給青年機會、提供助理工作外，還稱「九二共識」只是一種「工具性論述」，又指民進黨將之「抹紅」，加上中共不肯強調「一中各表」，才導致台灣社會對國民黨的論述有所誤解。

國民黨黨主席江啟臣（中）復辦停止多年的青年營隊，並在座談時形容「九二共識」只是工具性論述。（屈彥辰攝）

稱九二共識愈來愈扭曲 國民黨新論述要「跟得上時代」

與營隊學員座談時，學員問及「九二共識」等兩岸問題，江啟臣答稱「九二共識」只是一種「工具性論述」，是為了讓兩岸在無法達成如何處理未來方案之前，容有擱置主權問題的空間。但在民進黨的「抹紅扭曲」下，已與「一國兩制」劃上等號；加上北京政府又強化「一中」卻不肯凸顯「各表」，致使國民黨容易被台灣社會誤解。他認為，國民黨在第一時間就應澄清，但最佳處理時間已過，選舉也已結束，使得「九二共識」迄今愈來愈扭曲。

江啟臣稱，沒有「一中各表」就沒有「九二共識」，因此國民黨希望未來所有的兩岸論述，都必須正視「中華民國」，兩岸關係也得以確保中華民國主權、兩岸民主人權、台灣安全、經貿共榮共贏等4大支柱發展。他還稱，對台灣最重要的就是中華民國憲法，若無該憲法就沒有「九二共識」的模糊空間。

此外，江啟臣還聲稱比起「九二共識」，當前台灣青年更關注中國大陸的民主化與人權問題，以及美中台三邊關係，且即使同在國民黨內，不同世代對「九二共識、一中各表」都各有解讀。江啟臣由此主張，國民黨的新兩岸論述得擴及上述層面，才能跟得上時代。江啟臣還說道，兩岸論述若沒法解決雙方交流與政治爭議，無論說得再好聽，意義都不大。

江啟臣（前左）表示，需要與中國大陸建立預防與事先通報的機制。（資料圖片）

倡兩岸建軍事預防通報機制

至於近期解放軍與美國軍機頻頻在台海周邊航行的形勢，江啟臣稱這對台灣已造成嚴重壓力，因此國民黨會支持「國防精進」，同時也需要與中國大陸建立預防與事先通報的機制，以免雙方軍艦與軍機意外地擦槍走火。

針對宜蘭縣議員蔡文益為反制日本更名釣魚島發起的保釣行動，原先預訂於7月3日深夜出發，但遭台灣海巡署以沒有船員證為由攔阻，江啟臣批評民進黨政府不支持漁民捍衛主權，並稱主權遭挑戰時，「若不伸張主權，憑什麼說要擱置主權爭議？」因此國民黨會要求蔡英文政府向日本駐台代表抗議。

針對江啟臣上述言論，有大陸網民批評是「偷梁換柱」、「明顯趨獨」、「該看清當今的國民黨了吧」、「主權問題是原則問題，談都不用談」。民進黨元老林濁水則表示：「連始作俑者的蘇起，奉行的馬英九，都錯過了處理的時間點，都講不清，倒是只有江啟臣知道怎麼講？……何不誠實承認開始就是錯的」。另名民進黨創黨元老葉耀鵬，則早在7月2日發布影片談論「九二共識」與釣魚島的歸屬。葉耀鵬強調，「『九二共識』是『一個中國』的原則……釣魚島的問題本質上是必須在『一個中國』的原則之下……在主張釣魚島屬於台灣的時候，不要忘了，那是因為一個中國的原則」。