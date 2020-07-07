台灣微星科技CEO江勝昌突墮樓　送院急救宣告不治

綜合台媒報道，台灣知名手提電腦、主機板的生產大廠微星科技（MSI）CEO兼總經理江勝昌今日（7日）下午在新北市中和區公司總部墮樓，腦漿外溢當場身亡，原因待查。

微星科技公司保全人員下午1時53分聽到一聲撞擊聲，在大門旁邊發現墮樓者為56歲的江勝昌，倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，員工發現其身上多處挫傷骨折、腦漿外溢，隨即通知消防局人員及警方到場，警方到場後陪同救護人員進行急救，並緊急將人送往雙和醫院，經急救仍宣告不治。

事發於微星位於新北市中和區總部。（網上圖片）

警方表示現場並沒留下遺書，也沒有外力入侵跡象，確切墜樓原因，仍待進一步調查釐清。警方發現，江勝昌近期有服用藥物的狀況，家屬對死因沒有異議，也立即處理其後事。

江勝昌於2019年1月才剛接任微星CEO，微星科技今天在公告中稱，江勝昌因個人健康因素驟然辭世，其任職公司20年，對公司有卓越貢獻，深受員工愛戴。公司同仁得知消息甚為哀痛，全體同仁深感不捨與哀悼，目前公司已啟動緊急應變措施，各部門營運正常，將全力協助家屬處理各項相關事宜，謝謝各界關心。

微星科技成立於1986年8月，早期以主機板、顯示卡為主要產品，近年轉攻電競電腦市場，於高階電競手提電腦擁有約20%市場佔有率。

（綜合報道）