美國退出世衛　台官方：爭取參與的目標不變

針對美國退出世衛組織（WHO）一事，台外交部發言人歐江安7月9日表示，外交部注意到，美國已通知聯合國表示，預訂在一年後，即2021年7月間退出WHO，外交部將繼續密切注意後續情勢發展。

歐江安強調，參與WHO一直是台灣全體人民的熱切期盼，也是政府推動參與國際組織的重點目標，不會改變，近來疫情肆虐全球，更加凸顯全球防疫合作不容任何缺口的重要性，台灣成功的防疫經驗，已使國際社會了解將台灣納入全球公衛體系的必要性及急迫性，因此，2020年上半年台灣參與世界衛生大會（WHA）推案所獲國際的支持聲量大幅成長，為歷年來最高；除美國持續大力支持之外，也有越來越多的理念相近國家以多元方式表達對台灣的支持，為台灣參與案增添前進的動能。

台外交部發言人歐江安7月9日表示，台灣參與WHO的目標跟決心不變。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安說，現階段，外交部將繼續加強與美國、其他理念相近國家及友邦合作，全力爭取更多國際友人認同並支持台灣參與案的要求，同時外交部也會繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，依據國際情勢的變化，與台灣衛福部等相關部會，共同研議最符合台灣利益的推案目標及策略。

此外，記者會中也有媒體問及，索馬里蘭派駐台灣的人員何時來台，開館時辰如何？台外交部亞西及非洲司司長楊心怡表示，受到疫情及航線的關係，會在允許的情況下選擇一個適當的時間，雙方同時揭牌。

至於台灣復設關島辦事處一事，媒體問及，網路盛傳台灣復設關島辦事處，是因台海發生戰事的可能性升高，有軍事考慮才復設，而台灣外交部的回應如何?

歐江安則答稱，針對網路的揣測，外交部不予評論，宣布恢復設處的時候已有發佈新聞稿，復設關島辦事處有助促進整體經貿合作跟交流，並有助於跟太平洋的台灣邦交經營關係，創造多邊互動，設關島辦事處的效益包含增加經貿商務往來、鞏固邦交且發展跟其他太平洋島國的關係、進行海洋研究以及醫療合作，軍事考量不在考量之內。