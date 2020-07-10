民進黨立院優勢藍委抗議無效　台考試院及通傳會人事案順利通過

台灣立法院7月10日行使台灣考試院委員與國家通訊傳播委員會（NCC）同意權投票。本次蔡英文政府一共提名9位考試委員，5位通傳會委員，由於民進黨握有立法院多數席次，因此本屆的提名全數通過，黃榮村、周弘憲順利成為考試院正、副院長；通傳會代主委陳耀祥也將真除為主委。

台灣立法院臨時會院會10日進行考試院人事同意權案投票，國民黨立委採一致立場不投票，但集體進入議場，舉牌高喊「拒絕背書」、「反對政治酬庸」、「廢考監拒投票」等口號。（中央社）

相對於藍營強烈抗議的監察院人事案，在野黨對於考試院與通傳會人事的抗議聲較小，即便國民黨不像杯葛監察院人事案如此強烈阻礙同意權投票進行，但國民黨立法院黨團10日上午仍在議場內外舉牌抗議，「廢考監，拒絕酬庸」，待下午通傳會同意權投票行使之際，也有藍委在選票上塗鴉寫字，表達對於本次提名的不滿。

另一方面，台灣民眾黨立法院黨團10日上午選擇不進場行使考試委員同意權，下午則選在議場前表示黨團將投下「反對票」的立場。

台灣民眾黨立法院黨團則將對通傳會人事投下「反對票」。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民眾黨立法院黨團幹事長高虹安表示，台總統蔡英文與行政院早已2019年提出「數位發展部」的政見，這部會未來將涵蓋到「數位經濟、數位基礎建設」等相關議題，但根據目前媒體對於該部會披露的未來規劃，「數位發展部」可能將由通傳會改組而成，或是併入通傳會人事，看來通傳會都將成為「數位發展部」非常重要的一環，但通傳會目前委員的專業多不符合數位發展部的需求。

除了高虹安提到，本次通傳會人事提名未能顧及「數位發展」專業，民眾黨另認為，基於本次人事有部分被提名人被認為具有綠營色彩，故民眾黨團無法支持，並選擇投下「反對票」。至於被問到是否這就是所謂的「藍白合作」，高虹安則說，這次僅是剛好與國民黨在同意權的行使做出一致的選擇，但相較於國民黨可能拒絕投票，民眾黨則是投下「反對」，民眾黨團選擇「反對」是因為通傳會這機關在未來定位的「不明確」，以及無法認同本次通傳會所提名的人選。

針對考試院委員與通傳會委員人事同意權，時代力量立法院黨團則明確表示，將對於全數考試委員被提名人投下「不同意」票，黨團總召邱顯智更對考試委員未能在行使同意權投票前繳回次問卷表示「遺憾」，同時也質疑考試委員被提名人是否有獨立行使職權的能力。

時代力量立法院黨團則重批本次的考試委員被提名人「傲慢」。（時代力量立法院黨團）

至於通傳會人事組成，時代力量立法院黨團則表態，將支持另兩位新被提名者（林麗雲與王維菁），但基於過往幾年曾任通傳會的現任委員與行政官僚，對中天新聞台等「紅媒」無力處理，「任紅媒恣意做不負責任之報道」，故對於陳耀祥、翁柏宗、蕭祈宏投下「不同意」票。