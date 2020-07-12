【多圖】台北車站大廳一夜間變身「微笑大廳」　10種表情超可愛

台北車站恍如黑白棋盤的車站大廳向來極具特色，台灣鐵路管理局（簡稱台鐵）早前曾一度考慮禁止民眾在該處席地而坐，引發爭議。 台媒今日（12日）報道指，台鐵決定不再禁止民眾於該處席地而坐，更在地上貼上「微笑地貼」，展現台北車站的多元、友善及包容性。

台北車站的車站大廳貼上「微笑地貼」（點圖放大）：

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台鐵稱，昨天（11日）晚間列車收班後，在不影響服務原則下，以「微笑地貼」改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性。地貼的笑臉有各種不同表情，台鐵稱這是國際通用的友善符號。

微笑地貼上有10種寫著「微笑」的多國文字，包括中文、英文、日文、韓文、法文、越南文、印尼文、菲律賓文、泰文、馬來文。

台鐵表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想站或坐，支持或反對，都可以到這裡找到屬於自己的空間。

台北車站大廳原來的外觀。（《聯合報》

台鐵又表示，後續將兼顧多元需求空間規劃，階段性推出改善方案，包括增設座椅等，提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，讓台北車站大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。

有旅客表示，他和家人今天從台中上來，經過大廳時發現了地貼，小孩都很興奮也很開心。他一直關心台北車站大廳的新聞，將來會教育孩子多元、友善、包容的重要性，培養正確的國際觀。

在疫情發生前，外籍勞工每逢特殊慶典日子，會到台北車站大廳席地而坐舉辦活動。（中央社）

據早前報道，近20年來台灣外籍勞工數量不斷增長，許多外籍勞工放假時會到台北車站聚集，人潮越來越多。早前台鐵傳出決議，將會永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，還特地強調外籍勞工如有群聚需求必須移到室外，引發爭議。

（綜合報道）