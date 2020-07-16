喚醒設市百年記憶　柯文哲：望台北成為光榮城市

自日據時期、1920年設立「台北市」這個行政建置以來，2020年適逢台北設市一百周年，台北市文化局自今（2020）年7月至12月規劃「回到1920 台北設市百年」系列活動，並於7月16日舉行開幕記者會，期望通過舉辦老屋攝影徵件、街區活動、史跡導覽、創意市集、音樂會，以及文史講座等活動，展現台北市百年歷史的人文薈萃。

2020年7月16日，台北市長柯文哲出席「回到1920 台北設市百年」系列活動開幕式時表示，100年前台灣希望參與世界潮流，百年後的台北已有能力引領世界的潮流。（許陳品／多維新聞）

台北市長柯文哲出席開幕式時表示，台北是個有歷史的城市，到處都充滿前人的足迹。1920年，台灣在日本殖民統治之下，隨着都市化發展，台北市正式設市，台北市也迎來一個新的時代。當時正逢一次大戰結束，美國總統威爾遜（Woodrow Wilson，1856年12月28日－1924）提倡的「民族自決」（Self-determination）形成浪潮，在全世界各地展開，也開啟了台灣人的思想啟蒙。

設立於1911年的「台北第四尋常小學校」，於1920年「台北市」設立時，部分校舍被挪用作「台北市役所」（相當於台北市政府），現址為台內政部警政署。（許陳品／多維新聞）

回顧1920年代的台灣，柯文哲稱，那是個充滿生命力的時代，記者會舉辦地點「新文化運動館」就是為了呼應當年的精神設立。當時不僅誕生了《台灣民報》（1923年），知識分子如蔣渭水（1888—1931年）、林獻堂（1881—1956年）、蔡培火（1889—1983年）等人，為讓台灣能追隨世界潮流、爭取台灣自治、啟蒙文化思想，亦付出了極大的代價。柯文哲引述了蔡培火在獄中所作的《台灣自治歌》，體會先賢們在殖民統治下立身台灣的心情：

蓬萊美島真可愛，祖先基業在，田園咱開樹咱栽，勞苦代過代。着理解，着理解，咱是開拓者，不是戇奴才。台灣全島快自治，公事咱管才應該。 蔡培火《台灣自治歌》

柯文哲認為，100年後的今天，能夠呼吸自由的空氣、享有獨立自主的地位，要感謝前人的奮鬥，也提醒我們「權力不是天上掉下來的」，而是「努力爭取來的」，呼籲各位能珍惜手中的一切。現在的台北，經過歷任市長的努力，已經成為一個現代化的國際都市，擁有便捷的交通、繁榮的經濟、宜居的環境、深厚的人文。例如2017年台北「世界大學運動會」（世大運）的成功舉辦，也證明了能「讓台灣走出去、世界走進來」，不僅讓世界看見台灣，亦代表台北有能力擁抱世界。

柯文哲強調，在台北有上萬穆斯林，能穿着傳統服裝向麥加朝拜；亞洲最大、有12.5萬人參參與的「同志大遊行」，亦在台北舉行。這都印證了民主、自由、多元、開放的「普世價值」，已經融入台灣社會，也形成了台北的「基因」。百年前台人希望參與世界的潮流，百年後的台北已有能力引領世界的潮流。

柯文哲期盼，台北是個「共容/融/榮」的社會，一是包容，二是融合，三是光榮。要有能力包容在台灣島上的每個人，彼此也能和諧共存、生活在一起，再通過每人的合作、努力，讓台灣成為一個光榮的「國家」、光榮的社會。最後，柯文哲修改蔡培火《台灣自治歌》的最後兩句為：「共榮社會台北市，光榮進步看未來」，希望台北市成為一個光榮的城市，台灣可以是個光榮的「國家」。

台北市文化局介紹，為展現台北市各區特色，已規劃了系列活動：《回到西門町》，回到1920年代紅樓復古市集，聽說書人述說當年市場故事；《回到大稻埕》，通過台灣文化協會百年特展，呈現日據時期台灣青年群體樣貌；《回到昭和町》，以青田街、温州街創意街區活動，展現台北帝國大學氛圍下培育出自由且多元的獨特文化地景。

其次，在台北的西本願寺廣場亦舉辦「世紀旅程—台北設市百年紀念特展」，期望能喚起民眾的歷史記憶；推出「尋找台北老屋」影像徵件活動，用影像捕捉老屋的珍貴身影，提高民眾對文化資產保護的興趣。再者，承繼歷年「古跡日」精神，亦規劃了不同主題的導覽路線（百年官署、公共建設、產業建設或學校），讓社會大眾領略文化資產保存與生活場域之意涵，進而有效推廣文化資產的管理維護與活化。盼望藉着本次系列活動，邀請民眾用雙腳實地探訪這塊土地的歷史，並讓城市積累文化養分，向下一個百年城市的輝煌歷史邁進。