美眾議員擬提案授權總統動武保台　台外交部答謝

美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）7月17日接受媒體訪問時表示，將提出「防止台灣遭進犯法案（the Taiwan Invasion Prevention Act）」，以設有五年落日條款的「授權作戰法案（AUMF）」，授權美國總統在北京出兵攻台時動用武力。

游賀受訪時表示，美國與韓國和日本的三方關係足夠牢固，是國家安全領域最堅強的關係之一，但對台灣，「美國做的不夠」。游賀也認為，美國自基辛格（Henry Kissinger）時代開始，在中國與台灣之間一直存留戰略模糊空間，目前對台軍售自衛武器則是基於列根（Ronald Reagan）時代的備忘錄，「中共領導人習近平已經明言不惜濺血武統台灣，但台灣從來不是中華人民共和國的一部分，和平的磋商談判是絕對必要的。」

圖為台灣外交部長吳釗燮。針對美方7月9日宣布對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案，台灣外交部表示誠摯感謝。 （中央社）

台灣外交部於7月20日表示，感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友台作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視，台外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，捍衛台灣自由民主的生活方式，並共同促進區域的和平、穩定及繁榮。