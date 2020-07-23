高雄市長補選丨碩士論文涉抄襲　藍營候選人李眉蓁致歉稱放棄學位

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風波持續。面對外界壓力，李眉蓁在7月23日於其競選總部發表聲明，針對論文事件造成母校中山大學的傷害等進行道歉，同時也宣布放棄碩士學位，李眉蓁在過程中一度落淚，試圖為事件對選情的衝擊止血。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁7月23日為近日的論文抄襲爭議，公開落淚道歉，並宣布放棄中山大學碩士學位。 （Fb@李眉蓁）

李眉蓁12年前的在職專班碩士論文被控抄襲，風暴持續擴大。李眉蓁於7月22日稱，蔡英文論文疑雲滿天飛，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡英文響應，她也會按照她的標準回應」，稱這是「選舉操作」，又自稱理解韓國瑜、已故的高雄議長許昆源面對政治抹黑的心境。

不過，李眉蓁的態度後來出現轉折，她在7月23日的道歉聲明中表示，對於她個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾；因她個人的不察，造成學術倫理的爭議，她應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，同時也會向高雄市選舉委員會申請，在選舉公報學歷欄內刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

她稱，在她決定參選市長的那一刻起，「很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛」，但是「進了廚房，我就不會怕熱」，她會在經驗中持續成長，絕不動搖她希望高雄更好的決心。

國民炎：她果斷勇敢地面對年輕時的錯誤

國民黨則在7月23日順着李眉蓁的道歉聲明，對李表達支持，並肯定她果斷勇敢地面對年輕時的錯誤，也呼籲所有政治工作者，應該以同樣的標準自我檢視。

國民黨強調，雖然李眉蓁因為個人的不察，造成學術倫理上的爭議，但她展現負責任的態度，勇於面對，果斷承擔，希望大家能迴歸高雄市長補選的政見主軸，相信李眉蓁將會以更誠懇、謙卑的態度，提出符合高雄市民需求的政策主張，爭取大家的認同，並以更努力的態度與決心，為高雄市民服務打拚，重拾市民的信心與信任。