台推新版數位身份證被指洩私隱　內政部：研議設獨立機關保護個資

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，台灣原定在10月換發新版的數位身份證（eID）的計劃暫緩。 對於外界質疑新身份證侵犯個人隱私，內政部戶政司副司長鄭信偉在近日的一場公開研討會上就透露，國家發展委員會正研議設立保護個人資料的獨立機關。

台灣新版的數位身份證（eID）。（資料圖片）

在「數位時代下的國民身分證與身份識別」研討會上，有倡議團體、與會學者質疑政府對eID的法制化不足，不如同樣推動eID的德國與愛沙尼亞等地。對此，鄭信偉解釋台灣本身已有《電子簽章法》、《資通安全管理法》、《個人資料保護法》，基於各地都有其法制體系，像是德國將eID相關規範集中在單一法律中，愛沙尼亞則將相關身份文件集中在單一法律中，故台灣政府可不必制定eID專法，避免法律的「疊床架屋」。

鄭信偉亦重申，民眾使用eID的數位紀錄只存在於相關服務機關，內政部絕對不會掌握人民的「數位足迹」。而此前發生的戶政個人資料洩漏疑雲，鄭信偉就稱資料絕非由內政部流出，戶政系統屬於封閉系統，並未對外連線。

內政部指eID能整合各項個人資訊，解決人民不便。（內政部New eID懶人包）

據了解，台灣內政部原於今年10月換發eID。雖然政府已多次重申eID沒有私隱與資安風險，但社會上仍有不少質疑聲音，台灣人權促進會、開放文化基金會等團體，都表態指政府不應全面強制換發eID，並且應於發證前，對可能的資安與私隱風險設置專法。

內政部則回應指eID將是實體與網絡世界身份識別的鑰匙，透過eID跟Ｔ-Road（政府主要網絡），民眾可不受時空環境限制隨時辦理各項業務。內政部並強調，相對於現行的紙本身份證，eID更加安全，且晶片資料也有加密保護，不必擔心個資外洩與被盜用。

（綜合報道）