日本連日豪雨損失嚴重　台捐款300萬日元

台灣外交部在7月30日舉行例行記者會。台外交部發言人歐江安表示，近期日本多處出現空前豪雨，百餘人死傷及多人行蹤不明，災情嚴重。 歐江安說，台灣對日本豪雨災情，基於人溺己溺精神，決定捐贈300萬日圓（約合22萬港元）協助日方賑災，並由台灣駐日本代表謝長廷於當地時間7月30日上午在東京代表台灣捐贈，日方則由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。

歐江安表示，蔡英文曾通過社群媒體以中日文慰問，台外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會長邱義仁也分別向日本台灣交流協會台北事務所表達台灣關懷之意。至於日本首相安倍晉三則推文回應感謝台灣「患難見真情」，展現兩國關係的緊密友好。

歐江安強調，台灣與日本同屬天然災害頻仍國家，每逢發生天災，台灣與日本均相互扶持，彼此打氣，此次日本因豪雨導致嚴重的生命及財產損失，台灣感同身受，並對罹難者及家屬申致哀悼，衷心祈願受創的家園儘速重建，傷者早日康復，同時希望未來台灣與日本在減災、防災、應變與重建等領域強化雙方的經驗交流與合作。

現場媒體問及，中國大陸長江流域豪雨不斷，台灣外交部有無規劃相關的援助？歐江安答稱，外交部有注意到中國大陸目前的豪雨成災，並對此表達相關哀悼，相關規劃比較適合由主政機關陸委會回答。