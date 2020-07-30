台北國際ACG博覽會開幕　首日進場近10萬人次

台灣新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫規定逐漸解封，包括離島在內各地旅遊景點出現人潮。 台北市世界貿易中心一館於7月30日舉辦「2020台北國際ACG博覽會」，結合70家廠商、超過600個攤位，成為台灣「後疫情時代」的第一個大型ACG展覽，展場外再次出現「開場排隊潮」，首日進場人次估計將近10萬人次。

台北國際ACG博覽開幕，場外出現排隊人潮。（袁愷勛攝）

由於台灣現階段仍處於防疫期間，因此主辦單位亦要求所有入場民眾必須戴口罩、量體温、噴灑酒精消毒等，雖然各項防疫措施讓民眾入場等候時間延長，但也同時降低了進場時推擠和碰撞的風險。

不過，因為許多擺攤單位都有推出限量優惠商品，仍有少數民眾無視噴酒精的工作人員，直接「插隊」狂奔進場搶奪限量商品，也引起一些側目；網路上也能看到其他民眾抱怨：「真的覺得那種亂推亂擠的人很噁心。」、「這樣做有夠過分。」

自1月起，台灣由於對新冠肺炎嚴陣以待，各項展覽活動陸續取消，包括金馬奇幻影展、台北時裝週等等，其中包括台灣出版界年度盛事的台北國際書展也因防疫考量宣布取消，而台灣ACG界年度盛事的漫畫博覽會也在預定舉辦的夏季來臨之前就早早宣布取消。

但是考量台灣防疫有成，至今染疫人數未超過500人，死亡人數也控制在個位數，並且數次長期未檢疫出新病例，各項防疫措施也逐漸解封，路上行人戴口罩的比例也不斷降低，旅遊景點不斷出現壅塞場面，各項超過百人的展覽都開始解禁宣傳。

因此，業者將原定於夏季舉辦、同時也尚未宣布取消的「第三屆台灣國際電玩電競產業展暨虛擬／擴增實境應用展」以及「第五屆台北國際電影玩具暨玩具創作大展」合併，並且異業結合動畫、漫畫、輕小說、流行公仔、電影玩具、電玩、手游、數位娛樂及相關周邊產業，擴大為疫情至今唯一舉辦的「ACG博覽會」。

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不過，由於全球疫情尚未退燒，過去業者常邀請國外作家、製作人或是聲優等來台舉辦粉絲簽名、見面會，但娛樂大國的美國疫情全球最嚴重，動漫大國的日本也不斷爆發新病例，今夏早已確定無法邀請來台。

為了彌補這個空缺，主辦單位也大量邀請台灣本土作家、漫畫家等進行簽名、見面會。包括近年常被日系聲優掩蓋其存在感的中文配音員，今年也罕見地邀請到3位在熱門動畫《鬼滅之刃》中進行中文配音的配音員。