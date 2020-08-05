美衛生部長將訪台見蔡英文　為40年來層級最高美國官員

據彭博社消息，美國衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar）將率團訪台。 美國在台協會（AIT）8月5日指出，此為1979年（台美斷交）以來，訪台層級最高的美國官員。 台灣外交部也在8月5日也證實，阿札爾訪台期間將與蔡英文會面。 阿札爾也是特朗普政府通過鼓勵官員訪台的「台灣旅行法」後訪問台灣的首位部長級官員。

美國衛生及公共服務部8月4日發佈新聞稿指出，台灣在疫情期間，甚至在疫情爆發之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範，阿札爾將傳達特朗普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持。

阿札爾將是1979年以來訪台的美國閣員中，在美國官員出席外交場合優先權順序排序最高的一位，高於2000年與2014年時訪台的運輸部長史雷特（Rodney Slater）與環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）。

美國衛生及公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar）將率團訪台,訪台期間將拜會蔡英文。 （中央社）

據悉，阿札爾也是特朗普政府通過鼓勵官員訪台的「台灣旅行法」後（Taiwan Travel Act），首位訪台的美國部長級官員，而阿札爾此行預期8月10日至8月13日訪問台灣，期間將拜會蔡英文、外交部與衛生福利部等部會，並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。

美國在台協會8月5日也順應阿札爾訪台的消息，對外表示，美台在新冠疫情期間的合作，是美台共同抗衡全球挑戰、促進全球利益的最新例證。

台灣外交部8月5日表示，阿札爾是台灣長期堅定友人，上任後大力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關活動，並持續在世界衛生大會（WHA）及相關國際場域以具體行動支持台灣參與全球衛生事務。台灣外交部說，阿札爾在「武漢肺炎」（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻，外交部對他的支持表達由衷感謝。

美國衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar）。

台灣外交部進一步表示，此次阿札爾部長來訪是自2014年以來，美國再度派遣閣員訪問台灣，也是1979年以來訪台排序最高的美國政府閣員，足證近年來在台美共同努力下，雙方互信基礎穩固，溝通順暢，同時也彰顯美國對台灣的堅定支持與台美緊密友好關係，未來台灣政府將在既有良好基礎上，穩健提升台美全球合作伙伴關係，並持續捍衛民主、自由及人權等共享價值。

台總統府發言人Kolas Yotaka8月5日稱，阿札爾長久以來堅定支持台灣，就任後更大力支持台灣參與WHO及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與台灣合作防疫，這次他的前來，不僅是台美關係的友好見證，更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作伙伴關係，共同捍衛民主、自由及人權等共享價值。