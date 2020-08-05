新冠肺炎｜台宣布今起全面解禁境外生來台　傍晚急轉軚：不含陸生

台灣教育部今日（5日）發函給全台大專院校，宣布即日起，全面開放各國家和地區的境外在學生返台就學，其中也包含佔最多數目的陸生在學生。 不過，教育部次長劉孟奇傍晚表示，考量兩岸情勢，這波開放將不包含陸生，教育部將在晚間補追公文，各校以新版公文為準。

台灣早前開放所有應屆畢業的境外生返台。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，台灣實施嚴格邊境管制，在讀學生亦受到影響。今年6月起，台灣陸續放寬19個國家／地區境外生優先返台，其中包含港澳生，但未納入為數眾多的大陸學生。

及至7月22日，台教育部宣布開放所有國家和地區的應屆畢業生優先申請返台，包括陸生在內。不過有畢業陸生就向《香港01》表示，往年7月已是畢業陸生離台之時，且各校課程都已結束，此時開放畢業生回台，還要隔離14日，主要目的其實就是讓他們收拾行李回鄉。而在學陸生就仍然被暫緩返台。

台灣教育部發函稱全面解禁境外生返台，但政策隨後又急劇轉彎。（聯合報）

今日（8月5日），台灣教育部發函給全台大專院校，宣布即日起起全面解禁境外生來台。公文稱，考量目前境外生入境返台秩序及檢疫能量平順，且居家檢疫場所除防疫旅館外，暑假期間納入地方政府核可校內外獨棟檢疫宿舍，教育部再報請指揮中心同意境外生返台方案，從5日起再開放7月15日前宣布未開放的國家／地區境外學生來台就學，當中最大宗為陸生。

不料，這項政策在傍晚戲劇性轉彎，教育部次長劉孟奇表示，考量兩岸情勢，這波舊生開放將不包含陸生，教育部將補追公文，請各大專校院以今晚教育部所發的公文為準。

對於政策反反覆覆，事後劉孟奇再補充表示，考量到兩岸情勢的發展，兩岸事務的主管機關對於現階段是否開放非應屆畢業生的大陸學位生來台有不同意見，希望教育部再行審慎評估，教育部尊重主管機關的權責和意見，所以暫緩開放陸生舊生，後續會跟兩岸事務主管機關評估，再決定開放時機。另外，雖然公文重發補正，但因為這是申請制，所以不會影響學生權益。

（綜合報道）